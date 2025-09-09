Ali Koç teknik direktör kararının sebebini açıkladı

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan boşalan teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco getirildi.

Sarı-lacivertlilerden konuya dair yapılan açıklamada "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın Domenico Tedesco ile 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayan iki yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

"POPÜLİZM İLE DEĞİL VERİLERLE BELİRLEDİK"

Teknik direktörün açıklanmasının ardından bir konuşma yapan Ali Koç ise kararının gerekçesini anlattı. Ali Koç konuşmasında "Fenerbahçe'nin hücuma dayalı coşkulu futbol geleneğine en uygun hocayı seçmek istedik. Kolay olmadı, bu dönemde alternatifler de sınırlı… Ortak bir futbol aklı ve değerlendirmeler ile Tedesco'yu göreve getirmeye arar verdik. Popülizm ile değil, verilerle Domenico Tedesco’yu belirledik. Bu çift taraflı fırsat olacak. Domenico Tedesco ile şampiyon olacağımıza inancımız tamdır" sözlerini sarf etti.