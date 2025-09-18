Ali Koç maç sonu ateş püskürdü: Benim hesaplaşmam yeni başlıyor

Alanyaspor karşısında alınan 2-2’lik beraberliğin ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu, statta bir toplantı yaptı.

Toplantının ardından kameraların karşısında geçen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hakemler ve TFF hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Ali Koç’un sözleri şu şekilde:

"Yukarıda etraflıca konuyu değerlendirdik. Takım da değerlendirdi soyunma odasında. Pazar günü seçim var. Bu seçim öncesi yapılmış bir operasyondur.

“BÖYLE BİR ATAMAYI BEKLİYORDUK”

Kimse bana dijital atamaydı hikayesi anlatmasın. TFF'deki herkes dijital atama olmadığını biliyor. Bile bile isteye isteye, buraya en son atanacak hakemi, eğitime Galatasaray nickname'iyle yüzsüz birini buraya atamaları sonrası bekliyorduk böyle bir şey, pazar günkü maçtan sonra."

“FERHAT GÜNDOĞDU’NUN NEYİ TEMSİL ETTİĞİNİ BÜTÜN ÜLKE GÖRECEK”

“Bu hakemlerin ne olduğu, bu iki hakemin ne olduğu Fenerbahçeliler tarafından gayet iyi bilinir. Uzun süredir Sayın TFF Başkanı'na, MHK Başkanı'na kim olduğunu, neyi temsil ettiğini, hangi ideallere, ideolojilere bağlı olduğunu anlatmaya çalıştım. Benim kalbim bu vücutta attığı sürece, Sayın Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, neyi temsil ettiğini öyle ya da böyle bütün ülke görecek. Bu iş böyle olmaz.”

“BUNU BURAYA YOLLAYAN BUNUN SORUMLUSUDUR”

“Ne dedi Sayın TFF başkanı, VAR hakeminin hata yapmasını kabul edemem. Biraz bekledik, konu nasıl ele alınıyor diye. Bir pozisyonda iki penaltı olması enderdir. Böyle bir pozisyon yaşandı burada. Hangi otoriteye sorarsan sor, iki penaltı var diyor. Şaka gibi! Uzatmalar 2 dakika oynandı zaten. VAR'a gidecekmiş gibi dinledi ve maçı bitirdi. Bunu buraya yollayan bunun sorumlusudur.”

“HERKESLE MÜCADELE EDECEĞİZ”

“Pazartesi günü, seçim sonuçlarına göre başkan seçildiğimiz taktirde başta MHK Başkanı olmak üzere herkesle mücadele edeceğimizi bilmenizi istiyorum. Biz, öyle ya da böyle şampiyon olacağız. Bugün çok mu iyi oynadık? Hayır. Beraberliği hak ettik mi? Kesinlikle hayır. Saçma sapan bir gol yedik.

“KUMAR OYNAYAN HAKEMİ VAR DİREKTÖRÜ YAPIYORLAR”

Kumar oynayan bir hakem ya! Yakalanıyor bir şekilde, savunması isteniyor. Kendini emekliye alıyor. Ve bu kişiyi alıyorlar VAR direktörü yapıyorlar. Niye? Ne için

“TÜM BU YAPIYA KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ”

Benim hesaplaşmam yeni başlıyor. Artık yeter! Pazartesi başkan olmamız halinde tüm bu yapıya karşı mücadele başlatacağız.

“HACIOSMANOĞLU’NU ARADIM”

Hacıosmanoğlu'nu aradım, pozisyonu görmediğini söyledi. Haber bekliyorum.”

“TFF’YE BİNLERCE KİŞİ YÜRÜRDÜK”

"Pazar günü seçim olmasaydı TFF’ye binlerce kişiyle yürürdük. Yanlış yerlere çekilmesin diye pazartesiyi bekleyeceğiz. Sonuç ne olursa olsun benim hesaplaşmam daha yeni başlıyor.”