Ali Koç: Asla unutmayacağım

Fenerbahçe'de 7 yıllık başkanlık serüveni sona eren Ali Koç veda mektubu yayınladı.

Fenerbahçe’de olağanüstü başkanlık seçimi Sadettin Saran’a kaybeden Ali Koç bir veda mesajı yayınladı.

"BU YOLU ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Ali Koç yayınladığı mektupta Fenerbahçe’nin emrinde olmaya devam edeceğini vurguladı. Ali Koç’un sözleri şu şekilde:

Bugün, sizlere bu satırları büyük bir gurur, derin bir hüzün ve sonsuz bir minnet duygusuyla yazıyorum.

Geride bıraktığımız dönemde birlikte çok şey yaşadık. Sevinçlerimizi de, üzüntülerimizi de omuz omuza taşıdık.

Fenerbahçe'ye olan aşkımız, yalnızca başarılarla, kupalarla değil, duruşumuzla, inancımızla ve birbirimize olan bağlılığımızla ölçülür. Ancak şunu çok iyi biliyorum ki, Fenerbahçe'ye hizmet etmek yalnızca makamla olmaz. Üyelik onurunu taşıyan her bireyin sorumluluğu büyüktür. Bu büyük kulübün gerçek gücü, işte bu bilinçteki üyeleridir.

Her zorlukta birlik olduk. Her düşüşte omuz verdik birbirimize. Bugün de yine birlik olma zamanıdır. Kırgınlıkların değil, aidiyetin, rekabetin ve kenetlenmenin zamanıdır.

Fenerbahçe bir sevda, bir miras, bir yaşam biçimidir. Bu sevdaya hizmet etmiş olmaktan gurur duyuyorum. Ve bundan sonra da, bir nefer olarak, her zaman ve her şartta Fenerbahçe'nin emrinde olacağımı bilmenizi istiyorum.

Birlikte yürüdüğümüz bu yolu asla unutmayacağım. Yolumuz açık, kalbimiz sarı lacivert kalsın.

