Alanyaspor tesisine paraşütle indi kupayı başkan Çavuşoğlu'na verdi

Alanyaspor tesisine paraşütle indi kupayı başkan Çavuşoğlu'na verdi
Yayınlanma:
Alanya'da milli yamaç paraşütü sporcusu kazandığı kupayla kulüp tesisine iniş yaptı.

Milli sporcu Harun Karateke, Yamaç Paraşütü Dünya Akro Kupası'nda elde ettiği 3'üncülük kupasını paraşütle kulüp tesislerine inerek Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na verdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 10-14 Eylül'de düzenlenen Yamaç Paraşütü Akro Dünya Kupası'nda 3'üncü olan Harun Karateke, Yassıtepe'den atlayış yaptı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'ne inen Karateke, kazandığı kupayı başkan Çavuşoğlu'na verdi.

Harun Karateke, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, taraftarı olduğu Alanyaspor'a kazandığı kupayı hediye etmek istediğini söyledi.

Karateke'yi başarısından dolayı tebrik eden Çavuşoğlu ise bundan sonraki süreçte sporcunun dünya şampiyonu olması temennisinde bulundu.

Çavuşoğlu, yamaç paraşütünde Alanyaspor olarak çok önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Dünya üçüncüsü olmak çok kolay değil. Kendisini canıgönülden tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyorum. Kendisiyle gurur duyduk. Alanya'mızda her daldan sporcuların yetişmesi her zaman bizi onurlandırır. Bundan sonraki süreçte de kardeşlerimize Alanyaspor olarak her türlü desteği inşallah vereceğiz. Daha burada başka nice böyle başarılı sporcular yetiştirmek için çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Karateke, 9-19 Ekim'de Alanya'da düzenlenecek 13. FAI Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın davetiyesini Çavuşoğlu'na takdim etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Spor
TFF MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kararını verdi
TFF MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kararını verdi
Ali Koç seçim sonrası kararını verdi
Ali Koç seçim sonrası kararını verdi
Ali Koç'un eleştirilerine dayanamadı
Ali Koç'un eleştirilerine dayanamadı