Alanyaspor tesisine paraşütle indi kupayı başkan Çavuşoğlu'na verdi

Milli sporcu Harun Karateke, Yamaç Paraşütü Dünya Akro Kupası'nda elde ettiği 3'üncülük kupasını paraşütle kulüp tesislerine inerek Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na verdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 10-14 Eylül'de düzenlenen Yamaç Paraşütü Akro Dünya Kupası'nda 3'üncü olan Harun Karateke, Yassıtepe'den atlayış yaptı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'ne inen Karateke, kazandığı kupayı başkan Çavuşoğlu'na verdi.

Harun Karateke, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, taraftarı olduğu Alanyaspor'a kazandığı kupayı hediye etmek istediğini söyledi.

Karateke'yi başarısından dolayı tebrik eden Çavuşoğlu ise bundan sonraki süreçte sporcunun dünya şampiyonu olması temennisinde bulundu.

Çavuşoğlu, yamaç paraşütünde Alanyaspor olarak çok önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Dünya üçüncüsü olmak çok kolay değil. Kendisini canıgönülden tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyorum. Kendisiyle gurur duyduk. Alanya'mızda her daldan sporcuların yetişmesi her zaman bizi onurlandırır. Bundan sonraki süreçte de kardeşlerimize Alanyaspor olarak her türlü desteği inşallah vereceğiz. Daha burada başka nice böyle başarılı sporcular yetiştirmek için çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Karateke, 9-19 Ekim'de Alanya'da düzenlenecek 13. FAI Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın davetiyesini Çavuşoğlu'na takdim etti.