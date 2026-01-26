Ahmet Çakar Fenerbahçe'nin puan kaybının sorumlusunu açıkladı

Spor yazarı ve yorumcu Ahmet Çakar, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı maçı değerlendiren bir yazı kaleme aldı.

Ahmet Çakar, teknik direktör Domenico Tedesco'nun tercihlerinin hatalı olduğunu ve puan kaybındaki baş sorumlunun İtalyan teknik adam olduğunu belirtti.

''ÇOK AĞIR ŞEKİLDE ELEŞTİRİLMELİ''

Ahmet Çakar, "Fenerbahçe yine kötü oynadı ve kazanamadı. Üstelik Tedesco'nun çok ağır şekilde eleştirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Adama sorarlar, Yiğit Efe'yi sağ bekte başlatmanın sebebi nedir? Orada Mert Müldür var. Milli Takım ve Fenerbahçe'de o mevkide defalarca oynamış. Olmadı Semedo var, fakat Tedesco Yiğit Efe'yi sağ bek başlatıyor ve Göztepe'nin attığı golde aynı Yiğit Efe'nin zincirleme iki hatası var." ifadelerini kullandı.

''PUAN KAYBININ BAŞ SORUMLUSU TEDESCO''

Puan kaybındaki baş sorumlunun Tedesco olduğunu aktaran Çakar, "İkinci yarı Feneerbahçe topa sahip olsa da pozisyon üretemedi. Tedesco'ya bir diğer eleştirimiz de En-Nesyri'yi oyuna almamasıydı. Fenerbahçe sağdan soldan ortalıyor ama vuracak adam yok.Sonuçta; Tedesco daha önceki maçlarda skor geldiği için fazla eleştirilmemişti. Ama dün geceki puan kaybının baş sorumlusu Alman hoca ve hâlâ santrfor almamış olan yönetimdir." yorumunu yaptı.

''30 VERECEĞİNE GOLCÜ AL''

Ahmet Çakar son olarak, "Guendouzi iyi oyuncu ama ofansif yaratıcılığı sıfır. 30 ona vereceğine 40-50 ver iyi bir golcü al. İşte dün gece yine iki puan gitti. Hakem Cihan Aydın için zor maçtı. Gergindi... İlk yarıda Skriniar'ın ayağından kapılan topa ki Göztepe hücuma kalkabilirdi faul icat etti. Ayrıca İsmail'e vermesi gereken sarı kartı da es geçti." notunu düştü.