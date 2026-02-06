Ahmed Kutucu ile çarpışmıştı: İsa Doğan'ın son durumu belli oldu

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile karşılaştığı maçta kaleci İsa Doğan ve Ahmed Kutucu kafa kafaya çarpışarak yürekleri ağza getirmişti. Ambulans ile hastaneye götürülen İsa Doğan'ın yüzünde kırıklar tespit edildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen kaleci İsa Doğan'da kompleks yüz kırıkları tespit edildi.
Sarı-siyahlı kulübün ABD merkezli X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, İsa Doğan'ın rakibiyle çarpıştıktan sonra oyundan çıkmak zorunda kaldığı hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:
"Yapılan tetkikler sonucunda oyuncumuzda kompleks yüz kırıkları tespit edilmiştir. Futbolcumuz, Acıbadem Maslak Hastanesinde gerçekleştirilen kontrollerin ardından, ilgili branşların katılımıyla başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

İKİ TAKIMIN KUPA KARNESİ

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda oynadığı 3 maçı da kazanarak puanını 9 yaptı ve 1. sırada yer alıyor.
İstanbulspor ise oynadığı 3 maçta 1 puan alarak 8. ve son sırada bulunuyor.
Galatasaray kupadaki son maçında Alanyaspor ile, İstanbulspor Boluspor ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

