88 yıllık kulüp ligden çekildi: 6 aya kapatılacak
İdari sıkıntılar yaşayan Taşköprüspor, Bölgesel Amatör Lig'den çekildiğini duyurdu. 6 ay içerisinde yeni yönetim gelmezse kulüp kapatılacak.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Taşköprüspor, yaşanan idari sıkıntılar nedeniyle bu sezon lige katılamayacaklarını dile getirdi.

6 AYA KULÜP KAPATILABİLİR

Kulüpten yapılan açıklamada 6 ay içerisinde bir yönetim oluşmaması halinde kulübün kapatılacağı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Nice umutlarla, belki şu küçücük ilçenin umudu olur mu diye çıkılan yolda tarihinde ilk kez BAL ligine yükselen ve ligde kalmayı başaran futbol takımımız, hizmet etmek için geliyorum diye meydanlarda bağıran seçilmişlerin ihtiraslarına yenik düştü. Taşköprüspor artık BAL liginde değil.

Kongre tarihinden yani 26.07.2025'den 6 ay içerisinde bir yönetim kurulu oluşmaz ise de maalesef Taşköprüspor tarihin tozlu sayfalarına karışacak, kapanacak ve tüm mal varlığı Gençlik Spor Bakanlığına devredilecek ve bu 6 Aylık süre ise mevcut yönetiminin kontrolünde olacak. Yeni bir yönetim oluşması içinde mevcut yönetim olağanüstü kongre kararını 6 ay içerisinde alabilme hakkına sahip.

Kulüp alt yaş kategorilerinde kulüp bünyesindeki tüm branşlara katılabilme hakkına sahip."

