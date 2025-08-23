71 yıllık kulübü aldı 8 ayda satmayı reddetti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Adanaspor’da mali kriz devam ederken başkan Ergin Göleli, camianın önde gelen isimleriyle bir araya geldi.

Yapılan toplantıda Ergin Göleli, kulübü devretmeyeceğini pazartesi gününe kadar krizi çözeceğini dile getirdi.

“DEVİR SÖZ KONUSU DEĞİL”

Ergin Göleli konuşmasında “Bu konu benim şeref meselem, kimseye devir söz konusu değil. Pazartesi günü sorunlar çözülecek” sözlerini sarf etti.

KÜME DÜŞTÜLER

Ergin Göleli, kulübü Aralık 2024’te satın almış ancak yaşanan mali ve sportif başarısızlıklar nedeniyle küme düşmekten kurtaramamıştı.

İLK RAKİP ISPARTA

Bu sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Adanaspor ilk maçına Isparta 32 karşısında çıkacak. Karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.