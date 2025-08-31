30 Ağustos Zafer Bayramı için Ağrı Dağı'na çıktılar: Datçalı sporcu performansıyla parladı

Kars ve Datça’dan gelen ekip, 28 Ağustos’ta 2 bin 200 metrede yürüyüşe başladı. 3 bin 200 metre kampında bir gece geçiren sporcular, 4 bin 200 metre ana kampa ulaştıktan sonra gece yarısı zirve yolculuğuna koyuldu. Sabah saatlerinde 5 bin 137 metrelik zirveye ulaşan ekip, Türk bayrağını açarak 30 Ağustos’un anlamına vurgu yaptı.

İDRİS ERDOĞDU DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Ekip liderliğini Özfer Koçak’ın üstlendiği tırmanışta, İdris Erdoğdu’nun performansı dikkatleri üzerine çekti. Gece yarısı zirve yürüyüşüne kadar arkadaşlarına eşlik eden Erdoğdu, 4 bin 500 metreden geri dönüp ana kampa indi. Ardından sabah saatlerinde koşu temposuna geçerek 4 bin 200 metreden zirveye sadece 2 saat 20 dakikada çıktı ve tekrar 3 bin 200 metre kampına döndü.

İdris Erdoğdu

EN HIZLI ÇIKIŞLARDAN BİRİ

Daha önce de farklı irtifa koşularıyla adını duyuran Datçalı sporcu, bu başarısıyla Türkiye’de kayıtlara geçen en hızlı çıkışlardan birini gerçekleştirdi. Sporcuların, zirve öncesinde Eleşkirt’teki Köse Dağı’na da tırmanış yaptığı belirtildi.