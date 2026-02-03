3. Lig'in 1.97'lik dev stoperi Süper Lig'de aranıyor

3. Lig'in 1.97'lik dev stoperi Süper Lig'de aranıyor
Yayınlanma:
Söke 1970 SK'nın 20 yaşındaki stoperine Süper Lig'den talipler var. Ege temsilcisinin yetkilileri, Süper Lig'den bazı kulüplerin 1.97'lik stoper için kendilerini aradıklarını söyledi.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Söke 1970 SK'nın genç stoperi Ahmet Taha Dağbaşı transferde gözde oldu. Bu sezon forma giydiği 10 maçta dikkatleri üzerine çeken 20 yaşında, 1.97 boyundaki stoperin adı Süper Lig kulüpleriyle anılmaya başladı.

soke-1970-sknin-20-yasindaki-stoperine-1147979-340927.jpg

2 SÜPER LİG KULÜBÜ ARADI

Ahmet Taha için Süper Lig'den taliplerin olduğunu belirten Söke 1970 SK Başkanı Mahmut Gözüaçık, "Ahmet Taha Dağbaşı için şu ana kadar 2 Süper Lig kulübü ve şampiyonluğa oynayan bir 2'nci Lig ekibi ile görüşmelerimiz oldu. Bu kulüplerden birinin oyuncumuzu kadrosuna katması çok büyük ihtimal. Önümüzdeki birkaç gün içinde transferin netleşmesini bekliyoruz.

"SAKATLIK YAŞAMASAYDI..."

Eğer sezon içerisinde sakatlık yaşamamış olsaydı bu transfer muhtemelen çok daha önce netleşmişti. Buna rağmen Ahmet Taha’nın potansiyeli ve gelişimi, kulüplerin ilgisini çekmeye devam etti" dedi.

Kaynak:DHA

