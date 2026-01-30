3. Lig ekibinden taraftarına dolandırıcılık uyarısı

TFF 3. Lig'de yer alan Afyonspor Kulübü'nden dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Afyonspor, yetkisi bulunmayan kişilerin kulübün adını kullanarak futbolcular ile aileleriyle görüştüğünü ve para talep ettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Afyonspor kulübü adı kullanarak, transfer çalışması adı altında futbolcular ve aileleri ile görüşmeler yapıldığını öğrendik" ifadeleri kullanıldı.

''HİÇBİR MENAJERE GÖREV VE YETKİ VERMEMİŞTİR''

Kulübün açıklamasında, "Afyonspor kulübü hiçbir menajere görev ve yetki vermemiştir, başka ünvanlar adı altında 'Afyonsporu satın alıyoruz, oyuncu transfer edeceğiz' söylemiyle özellikle yurt dışındaki futbolculardan para talep edildiği yönünde ihbar ve iddialar mevcuttur.

Afyonspor yönetiminin hiçbir oyuncudan para talebi olmadığı gibi bu yönde somut bilgi gelmesi halinde, yönetimiz 'dolandırıcılar' hakkında yasal işlemleri derhal başlatacaktır." denildi.

TARAFTARA DİKKATLİ OLMA UYARISI

Son olarak, "Afyonspor Kulübü'nün transfer görüşmelerini başkanımız bizzat yürütmektedir. Farklı kişilere itibar edilmemelidir" ifadeleriyle taraftarlar ve futbolcu aileleri dikkatli olmaya çağrıldı.