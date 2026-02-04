23 maçta 60 gol yediler: Savunmaya 2 transfer geldi

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kadro takviye çalışmalarını sürdürüyor.

Trendyol 1'inci Lig'de sıkıntılı günler geçiren Hatayspor, Hakan Çinemre ve Cenk Doğan’ı kadrosuna kattı.

İMZALAR ATILDI

Bordo - Beyazlı ekip, tecrübeli savunmacı Hakan Çinemre ve son olarak Kırklarelispor forması giyen Cenk Doğan ile sözleşme imzaladı.

İki futbolcu da Hatayspor tesislerinde kendilerini bordo-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imzalarını attı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten imza törenleriyle ilgili yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Hakan Çinemre ve Cenk Doğan ile anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmaların camiamıza ve futbolcularımıza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz” denildi.

LİGİN DİBİNE DEMİR ATTILAR

Hatayspor TFF 1. Lig'de sıkıntılı günler geçiriyor. Akdeniz temsilcisi 23 maçta topladığı 7 puanla sondan ikinci sırada bulunuyor. Hatayspor 23 maçta kalesinde 60 gol gördü.