23 maçta 60 gol yediler: Savunmaya 2 transfer geldi

Süper Lig'den düştükten sonra zor günler geçiren Hatayspor 2 transferini resmen açıkladı.

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kadro takviye çalışmalarını sürdürüyor.
Trendyol 1'inci Lig'de sıkıntılı günler geçiren Hatayspor, Hakan Çinemre ve Cenk Doğan’ı kadrosuna kattı.

İMZALAR ATILDI

Bordo - Beyazlı ekip, tecrübeli savunmacı Hakan Çinemre ve son olarak Kırklarelispor forması giyen Cenk Doğan ile sözleşme imzaladı.

hakan-cinemre-ve-cenk-dogan-hataysporda-1148989-341215.jpg

İki futbolcu da Hatayspor tesislerinde kendilerini bordo-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imzalarını attı.

hakan-cinemre-ve-cenk-dogan-hataysporda-1148988-341215.jpg

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten imza törenleriyle ilgili yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Hakan Çinemre ve Cenk Doğan ile anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmaların camiamıza ve futbolcularımıza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz” denildi.

LİGİN DİBİNE DEMİR ATTILAR

Hatayspor TFF 1. Lig'de sıkıntılı günler geçiriyor. Akdeniz temsilcisi 23 maçta topladığı 7 puanla sondan ikinci sırada bulunuyor. Hatayspor 23 maçta kalesinde 60 gol gördü.

tff1.png

Kaynak:DHA

