2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağında ikinci gün tamamlandı

Yayınlanma:
Odunpazarı ESOK Rally'nin ikinci günü, Toksport WRT takımdan Buğra Banaz-Onur Ahıskalı ikilisinin liderliğiyle sona erdi.

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın Eskişehir'de düzenlenen 5. ayağında ikinci gün etapları sona erdi.

Şampiyonaya katılan ekipler, Petrol Ofisi Maxima (Uluçayır), Remed Assistance (Yukarı Ilıca) ve Espark (Kirazlı Çeşme) etaplarını iki kez geçtikten sonra Prof. Fethi Heper Stadyumu'ndaki servis alanına döndü.

Yarışların ikinci günü, etapları 47 dakika 54 saniye 6 saliselik zamanla tamamlayan Toksport WRT takımdan Buğra Banaz-Onur Ahıskalı ekibinin liderliğiyle sona erdi.

Banaz-Ahıskalı ekibini, 49 dakika 10 saniyelik zamanla GP Garage My Team'den Rumen ekip Anderi Dan Girtofan-Emil Dorin Pulpea ikinci olarak takip etti.

Günü üçüncü sırada tamamlayan ekip ise aynı takımdan Ümit Can Özdemir-Kutay Ertuğrul oldu.

Türkiye'nin dışında Fransa, İspanya, Romanya ve İtalya'dan da isimlerin bulunduğu 86 sporcu ve 43 otomobilin katıldığı Odunpazarı ESOK Rally, yarın geçilecek 3 özel etabın ardından ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

