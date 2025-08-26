Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında kulübün kuruluş felsefesine değinen Başkan Doğan, Trabzonspor’un yalnızca bir spor kulübü değil, aynı zamanda Anadolu’nun kendi değerleriyle ortaya koyduğu bir direnişin sembolü olduğunu vurguladı. Doğan, “Tarihler 2 Ağustos 1967’yi gösterdiğinde efsanemizin tarihi yürüyüşü başlamıştı. Var olan düzene eklemlenmek için kurulmamıştı Trabzonspor; o düzenin dışına çıkarak yeni bir yol açmak için sahaya inmişti. Bir şehir kendi değerleriyle kendi karakteriyle bu oyuna dahil olmuştu. Ve 58 yıldır milyonların kalbinde atan bir sevdaya dönüştü. Trabzon’dan İzmir’e, Hatay’a, Diyarbakır’a, Ankara’ya, Mardin’e, Erzurum’a sonra bütün dünyaya…” dedi.

Kurucu üyeleri, şampiyon başkanları ve efsane oyuncuları anan Doğan, “Bugün hala bu arma yaşıyorsa işte o temelin sağlamlığındandır” ifadelerini kullandı.

‘2010-2011 ŞAMPİYONU TRABZONSPOR’DUR’

Trabzonspor’un geçmişinde zafer ve direniş olduğunu ifade eden Doğan, “Trabzonspor kupalarla tanımlanabilecek bir başarı hikâyesine sahiplik etmedi hiçbir zaman. Bu kulübün geçmişinde hem zafer hem direniş var. İkinci Lig şampiyonluğundan Süper Lig zaferlerine uzanan çizgi, sportif yükselişten ziyade Anadolu’nun kendine inanma sürecidir. Bu inanç en çok da 3 Temmuz sürecinde zirveye ulaştı. Uluslararası spor hukuku o sezonu tüm açıklığıyla ortaya koydu: 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor’dur. Bu artık iddianın ötesinde tescillenmiş bir durumdur. Ve biz bu gerçeğin taşıyıcısı olmaya devam edeceğiz. Sükûnetle, kararlılıkla, geri adım atmadan” şeklinde konuştu.

‘FATİH TEKKE İLE FUTBOL ANLAYIŞIMIZI YENİDEN TANIMLIYORUZ’

Yeni sezona dair değerlendirmelerde de bulunan Doğan, “Bugün farklı bir dönemin eşiğindeyiz. Fatih Tekke ile birlikte futbol anlayışımızı yeniden tanımlıyoruz. Kadronun omurgası korunurken hedefe uygun takviyeler yapılıyor. Plansız hamlelerle değil, tutarlı bir futbol stratejisiyle ilerliyoruz. Yeni sezonda sahada görülecek şey mücadeleyle beraber organize, disiplinli ve karakterli bir yapı olacaktır” diye konuştu.

‘MALİ BAĞIMSIZLIK YOLUNDA BÜYÜK MESAFE KAT ETTİK’

Ekonomik tabloya ilişkin de bilgi veren Başkan Doğan, “Ekonomik düzlemde geldiğimiz nokta da hafife alınamaz. Trabzonspor, mali bağımsızlığını kazanma yolunda büyük mesafe kat etmiştir. Borç yükü azaltıldı, gelir modelleri çeşitlendi, kaynak kullanımı dengeye oturdu. Yeni projeler, üretken iş birlikleri ve altyapı yatırımlarıyla bu yapı daha güçlenecektir” ifadelerini kullandı.

‘HER BORDO-MAVİ YÜREK BU YÜRÜYÜŞÜN ORTAĞIDIR’

Taraftarlara da çağrı yapan Başkan Doğan, “Ancak her başarı ortak bir sorumlulukla mümkündür. Bu kulübün sadece sahadaki performansa değil tribündeki desteğe de ihtiyacı var. Formasına sahip çıkan, kombinesini alan, fikriyle bu yapıya katkı sunan her bordo-mavi yürek yürüyüşün gerçek ortağıdır” şeklinde konuştu.

Doğan sözlerini, “Trabzonspor aklın, adaletin ve aidiyetin buluştuğu merkezdir. Bu değişmeyecek ve kulübümüz kurulduğu gün kendine çizdiği değerlerden asla ve sapmadan geleceğe emin adımlarla yürüyecektir” ifadeleriyle tamamladı.