2. ligde kendi takımın maçına bahis oynayan başkanın cezası belli oldu

İki kulüpten yöneticiler, teknik heyetler ve forma giyen oyuncuların büyük bir kısmı 19 Ağustos'ta şike ve bahis gerekçesiyle PFDK'lık olurken, kurul ilk etapta Nazillispor ve Ankaraspor'dan 12'şer futbolcuya bahis oynadıkları gerekçesiyle 8 aydan 1 yıla kadar men cezaları verdi. Nazillispor Başkanı Şahin Kaya da aynı maçta bahis oynadığı için 1 yıl ceza aldı.

Birinin Play-Off, birinin kümede kalma hedefini ulaştığı, iki takımın şut atmayıp golsüz berabere kaldığı o maç sonrası şike iddiaları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 56'ncı maddesi ile 57'nci maddesi uyarınca PFDK'ya verilen kulüplere ağır cezalar çıkmaya başladı.

PFDK, Nazillispor Başkanı Şahin Kaya'yı bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 1 yıl hak mahrumiyetiyle cezalandırdı. O maçta kadroda yer alan Nazillisporlu 21 futbolcudan 18'i bahis oynadıkları iddiasıyla PFDK'lık olurken, ilk etapta 12 futbolcuya ceza çıktı.

Nazillispor'a ağır ceza

PFDK, bahis oynadıkları gerekçesiyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca Canberk Aydemir, Tibet Öniz, Kutsal Manici, Özkan Taştemur'a 1'er yıl, Serhat Aslan'a 10 ay, Ahmet Gökbayrak, Abdullah Beytaş, Ekin Karakuyu, Ekrem Çalışanlar, Ozan Can Oruç, Recep Efe Koçak ve Süleyman Enes Karakaş'a 8 ay men cezası verdi. Yunus Emre Karakaya ceza tayinine yer olmadığına karar verilirken, o kadrodan Ali Karakaya, Barışcan Işık Altunbaş, Salih Kavrazlı, Talha Erdoğan, Hakkı Can Aksu ile ilgili ise henüz karar çıkmadı.

KULÜPLERLE İLGİLİ YARGI KARARI BEKLENİYOR

İdareciler, teknik heyet ve takım görevlileri ile ilgili de henüz karar verilmedi. PFDK, müsabaka ile ilgili Futbol Disiplin Talimatı’nın 56'ncı maddesi uyarınca müsabaka sonucunu etkileme eylemi nedeniyle yapılan sevkler hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın akıbetinin beklenmesine, ilgililerin FDT’nin 56'ncı maddesi kapsamında konulan idari tedbirlerinin kaldırılarak incelemenin devamına karar verdi. Kulüplerle ilgili karar soruşturmanın ardından verilecek. FDT'nın 56'ncı maddesi müsabakanın sonucunu veya sürecini hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilediğine hükmedilen kişilere sürekli hak mahrumiyeti, ihlalleri yapan kulüp yöneticileri ise kulüplere alt lige düşürülme cezası veriyor.