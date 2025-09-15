16 yaşında dünya rekoru kırdı

16 yaşında dünya rekoru kırdı
Yayınlanma:
Çinli sporcu Pıng Şinlu, 16 yaşında atıcılık dünya rekoru kırdı.

Çin'de 16 yaşındaki milli sporcu Pıng Şinlu, Dünya Atıcılık Sporları Federasyonunun (ISSF) Ningbo şehrinde düzenlenen şampiyonasında dünya rekoru kırdı.

China Daily'nin haberine göre, ISFF Dünya Kupası'nda kadınlar 10 metre havalı tüfek dalında yarışan 16 yaşındaki Pıng, final atışlarında 255.3 puan toplayarak şampiyon oldu.

Pıng, bu performansıyla Çinli Vang Zıfey'in nisan ayında Peru'nun başkenti Lima'daki düzenlenen turnuvada elde ettiği 254.8 puanlık derecesini geride bırakarak genç yaşta yeni dünya rekoruna adını yazdırdı.

Genç sporcunun derecesi aynı zamanda "gençler dünya rekoru" olarak da kayıtlara geçti.

Pıng Şinlu, turnuvada ayrıca Olimpiyat şampiyonu Çinli atıcı Şıng Lihao ile yarıştığı kadınlar havalı tüfek karışık takım müsabakasında da gümüş madalya kazandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Spor
Altay Bayındır itirafı: Haaland nedenini açıkladı
Altay Bayındır itirafı: Haaland nedenini açıkladı
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi müjdesi
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi müjdesi
Avrupa liglerinde Türk fırtınası
Avrupa liglerinde Türk fırtınası