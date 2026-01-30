10 kişi kalan İstanbulspor Hatayspor'u devirdi

10 kişi kalan İstanbulspor Hatayspor'u devirdi
Yayınlanma:
1. Lig'de İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. İstanbulspor'da Fahri Kerem Ay 20. dakikada kırmızı kart gördü ve takım 70 dakika boyunca 10 kişi mücadele etti.

1. Lig'in 23. hafta açılış maçında İstanbulspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi.
İstanbulspor, 70 dakika 10 kişi mücadele etti ve bu sonuçla puanını 31 yaparak maç fazlasıyla 13. sıraya yükseldi.
Hatayspor ise 7 puanla 19. sırada kaldı.

DETAYLAR

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Melih Aldemir, Sezgin Çınar, Kerem Kalkan
İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney, Fatih Tultak, Emrecan Uzunhan, Yunus Bahadır, Vorobjovas, Mamadou (Dk. 76 Sambissa), Loshaj (Dk. 46 Mustafa Sol-Dk. 76 İsa Dayaklı), Fahri Kerem Ay, Cham (Dk. 83 Özcan Şahan), Krstovski (Dk. 90 Ertuğrul Sandıkcı)
Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Ersin Aydemir, Melih Şen, Yiğit Ali Buz, Abdulkadir Adıyaman (Dk. 56 Yunus Azrak), Ali Yıldız, Oğuzhan Matur (Dk. 81 Eren Güler), Chaadaev (Dk. 56 Yılmaz Cin), Cemil Berk Aksu (Dk. 69 Osman), Ünal Durmuşhan, Deniz Aksoy
Gol: Dk. 53 Krstovski (Penaltıdan) (İstanbulspor)
Kırmızı kart: Dk. 20 Fahri Kerem Ay (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Ersin Aydemir, Dk. 74 Ali Yıldız, Dk. 74 Demir Sarıcalı, Dk. 83 Ünal Durmuşhan (Atakaş Hatayspor), Dk. 59 Emrecan Uzunhan, Dk. 72 Duhaney, Dk. 74 Yunus Bahadır (İstanbulspor)

Kaynak:Haber Merkezi / AA

49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
Spor
Reis kötü haberi verdi
Reis kötü haberi verdi
Samsunspor 90+2'de kazandı: Reis havalara uçtu
Samsunspor 90+2'de kazandı: Reis havalara uçtu
Antalyaspor Trabzonspor'a çelme taktı
Antalyaspor Trabzonspor'a çelme taktı