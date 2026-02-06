Yeniden Refah Partisi cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir sonraki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı.

Erbakan, Sözcü TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. İktidarın ekonomi ve adalet politikalarını eleştiren Erbakan, önümüzdeki seçim süreci için adaylık mesajını net bir şekilde ortaya koydu.

YRP'den ittifak çağrısı: 3 partiye davet 2 partiye veto!

"ADAY ÇIKARACAĞIZ VE GENEL BAŞKAN OLARAK BEN OLACAĞIM"

Erbakan daha önce AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine adaylıktan çekildiklerini hatırlatarak şunları söyledi:

"Bir kez Sayın Cumhurbaşkanı lehine çekildik. Bir seçimde daha başka bir isim lehine adaylıktan çekilmemiz siyaseten ve mantıken uygun olmaz. Bizim aday olmamız gerekir. Yeniden Refah Partisi olarak cumhurbaşkanı adayı çıkaracağız ve bu da genel başkan olarak ben olacağım"

"DEVLETİ YÖNETMEYE TALİP OLMAMIZ GAYET NORMAL"

YRP lideri, partisinin projelerine ilişkin yaptığı açıklamada, 81 ile yönelik hazırladıkları "yüzlerce refah projesi" olduğunu ifade etti.

Erbakan, "Kalkınan Türkiye' vizyonumuz var. AR-GE Başkanlığımız 9 bin sayfalık bir çalışma hazırladı. Milli Kaynak Paketlerimiz var. Bunları hayata geçirmek istiyoruz. Devleti yönetmeye talip olmamız gayet normaldir" dedi.

"AKP'NİN 50 ARTI BİRİ BULMASI ÇOK ZOR"

AKP'nin oy kaybettiğini belirten Erbakan sahada ciddi bir tepkiyle karşılaştıklarını söyledi. Erbakan "AK Parti'de kopuş görüyoruz. Anadolu'da ekonomik sıkıntılar, adalet ve çifte standart nedeniyle büyük bir tepki var. Bunun oy erimesi olarak yansıdığını görüyoruz. Bugün MHP’nin barajı geçip geçemeyeceği tartışılıyor. 30 AK Parti, 5 MHP desek 35 yapıyor. 50 artı biri bulmaları çok zor, hatta 40 artı biri bile zor" şeklinde konuştu.

AKP DÖNEMİNDE VATANDAŞIN BORÇLARI ARTTI

İktidarın ekonomi politikalarını eşleştiren Erbakan vatandaşın borç yüküne dikkat çekti ve AKP döneminde banka borçlarının büyük oranda arttığını söyledi.

Erbakan, "Vatandaşın borcu 6 milyar liradan 5,7 trilyon liraya çıktı. Bu, dünyada görülmüş bir şey değil. Millet fakirleşti. Asgari ücretli ve emekli açlık sınırının altında yaşıyor" ifadelerini kullandı.

AKP'nin alt yapı yatırımlarına ilişkin de konuşan Erbakan, bölünmüş yollar, hızlı trenler, havaalanlarından bahsederek bunların çok güzel yatırımlar olduğunu ancak, vatandaş yoksulluk ve açlık sınırının altındaysa bunların çok da öneminin olmadığını söyledi.

ÖCALAN'A UMUT HAKKI: UYGUN BULMUYORUZ

Erbakan, PKK lideri Abdullah Öcalan'a "umut hakkı" tanınmasın ilişkin ise, buna karşı olduklarını söyledi.

Erbakan, "Öcalan'a umut hakkı tanınmasını uygun bulmuyoruz. Eğer böyle bir adım atılacaksa milletimize sorulmalı, referandum yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Erbakan çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin "Sosyal medyanın zararlı olduğunu düşünüyorum. 16 yaş altı için yasaklanmasının faydalı olacağına inanıyorum" dedi.