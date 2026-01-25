Yeni Papa'nın son Ukrayna mesajı

Vatikan'ın Aziz Petrus Bazilikası'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra eden Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, duanın ardından yaptığı konuşmada Rusya-Ukrayna Savaşı'na değindi.

PAPA 14. LEO: ÜZÜNTÜYLE TAKİP EDİYORUM

Ukrayna'nın, son günlerde tüm halkı kış soğuğuna maruz bırakan sürekli saldırıların etkisinde kaldığını söyleyen Papa 14. Leo, "Olanları üzüntüyle takip ediyorum. Acı çekenlere yakınlığımı belirtiyor ve onlar için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

"SİVİLLER İÇİN TEHLİKE ARTIYOR, BARIŞ ÇABALARI YOĞUNLAŞTIRILMALI"

Papa, "Siviller için giderek daha ciddi sonuçlar doğuran düşmanlıkların devam etmesi, halklar arasındaki uçurumu genişletiyor ve adil ve kalıcı bir barıştan uzaklaştırıyor. Herkesi bu savaşı sona erdirmek için çabaları daha da yoğunlaştırmaya davet ediyorum." dedi.

ZELENSKİ: RUSYA SON HAFTA ENERJİ VE SİVİL ALTYAPIYI HEDEF ALDI

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, son bir hafta içinde Rusya’nın hava saldırılarında enerji ve diğer sivil altyapıları hedef aldığını duyurmuştu.

Diğer yandan, Rusya, Ukrayna ve ABD arasında 23-24 Ocak'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de savaşı sona erdirmeye yönelik üçlü müzakereler yapılmıştı.