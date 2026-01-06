Son Dakika | Bursa Büyükşehir Başkanı Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi

Yayınlanma:
Son dakika... Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e saldırı girişiminde bulunuldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Başkan Bozbey Burada” projesi kapsamında Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi’ndeki semt pazarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında eski CHP’li Yıldırım Belediyesi Meclis Üyesi Recep B. ve beraberindekiler sözlü sataşmada bulundu. Grup daha sonra Bozbey’e hakaret edip üzerine yürüdü.

Saldırı girişimi üzerine polis, korumalar ve partililer araya girdi. Arbede kameralara yansırken, Bozbey güvenli bir alana alındı. Recep B. ve yanındaki bir kişi polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltı sırasında partililer şüphelilere tepki gösterdi, polis iki kişiyi alandan uzaklaştırdı.

BOZBEY'DEN İLK AÇIKLAMA

Olay sonrası açıklama yapan Bozbey, yaşananları şu sözlerle değerlendirdi:

“Bunlar maalesef istemediğimiz olaylar. Toplumumuzda bunlardan var. Bu ne mahallemizin sorunu ne başka. Bu kişisel bir konu. Hiç muhtarımız da üzülmesin, mahalle halkımız da üzülmesin. Bunlarla biz her zaman için karşılaşabiliriz. Bunların olabileceğini düşünüyorduk, onun için zaten hizmetlerimizi sizlere eşit biçimde sürdürmenin gayretini bu anlamda yapıyoruz. Bunlar vardır. Toplumumuzda inşallah bunlar yavaş yavaş ayıklanacak. Sizlerin destekleriyle, sizlerin sahiplenmeleriyle birlikte bu tür insanlar toplumda yer bulamayacaklar. Bunları tanıyoruz, bunları biliyoruz. Onun için bunların ne maksatla olduğunu da ne maksatla davranış gösterdiğini de çok iyi biliyoruz. Ama bunlar bizim yanımızda asla yer alamazlar, yer bulamazlar. Böyle insanlardan uzak durduk, uzak durmaya da çalışıyoruz. Çalışacağız da hiç merak etmeyin. Sakın üzülmeyin. Mahallemizin her bireyini seviyoruz biz. Ve Bursa’mızın her bireyini seviyoruz biz. Her bireyine eşit düşünüyoruz. Her bireyin eşit hizmete hakkı olduğunu çok iyi biliyoruz. Her bireyimizin huzurla, güvenle, mutlulukla yarınlara bakmasını istiyoruz. Bursalı hemşehrilerimizi böyle seviyoruz biz. Sadece birinin böyle davranmasıyla başka türlü düşünecek değiliz. Asla da bunu kimse bizden beklemesin. Biz hizmetimize devam edeceğiz.”

Sapanca Belediye Başkanı'na saldırı girişimiSapanca Belediye Başkanı'na saldırı girişimi

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Bursahakimiyet'in aktardığı iddiaya göre; Recep B, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun katıldığı bir Bursa örgüt toplantısında, yerel seçimlerinin CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş’un Mustafa Bozbey’i desteklememesi nedeniyle kaybedildiğini savunmuş, Akkuş’a tepki göstermiş ve sahnede mikrofon fırlatmıştı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Fenerbahçe'den Ali Koç açıklaması: Dava reddedildi
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
Siyaset
Vali açıkladı: Adana'da 117 bin Suriyeli kaldı
Vali açıkladı: Adana'da 117 bin Suriyeli kaldı
CHP'li Emir'den 'nihai rapor' yorumu: Gecikmemesinde fayda var
CHP'li Emir'den 'nihai rapor' yorumu: Gecikmemesinde fayda var