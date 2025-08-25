Özgür Özel'den Ahmet Özer paylaşımı

Özgür Özel'den Ahmet Özer paylaşımı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt'un seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 300 gündür tutuklu olmasına tepki gösterdi.

Esenyurt'un seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim günü "terör soruşturması" kapsamında gözaltına alındıktan sonra aynı gün tutuklandı. Yerine kayyum atanan Özer'in tutuklanamasının üzerinden 300 gün geçti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "terör" soruşturmasından beraat eden, mali suçlar soruşturması ise devam eden Ahmet Özer'in hala tutuklu olmasına tepki gösterdi.

"TUTUKLU OLDUĞU SORUŞTURMADA İSE 8 AYDIR İDDİANAME BEKLENİYOR"

"Tarihte görülmemiş bir adaletsizliğin ortasındayız" Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"19 Mart’a uzanan, araçsallaştırılmış yargı eliyle başlatılan darbe sürecinin ilk ayağı Esenyurt kumpasının üzerinden 300 gün geçti.

Türkiye’nin en büyük ilçesinin seçilmiş belediye başkanı, bilim insanı Prof. Dr. Ahmet Özer, 300 gündür tutuklu.

Esenyurt’u 300 gündür bir kayyım yönetiyor. Ahmet Özer, sözde “terör” dosyasından tahliye edildi ancak hala belediyede kayyım görev yapıyor.

Tutuklu olduğu soruşturmada ise 8 aydır iddianame bekleniyor. Tam bir yargısız infaz süreci!

Çatışmalı süreçlerin sona ermesi, toplumsal barışımızın sağlanması üzerine onlarca kitabı bulunan, iktidarın daha önce defalarca görüşlerine başvurduğu Ahmet Özer’in yeri cezaevi değildir.

Bir an önce tutuksuz yargılamaya geçilmeli, Ahmet Özer hem görevine dönmeli hem de toplumsal barışımızın sağlanmasına katkıda bulunabilmelidir."

