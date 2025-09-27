Milliyetçilerin lideri Putin'den rüşvet aldığını itiraf etti

İngiltere’de patlayan rüşvet skandalı dünya gündemini sarstı. İngiltere’de sağcı popülist Reform UK partisinin eski lideri Nathan Gill, Avrupa Parlamentosu’nda görev yaptığı dönemde rüşvet aldığını açıkladı.

Londra’daki Old Bailey Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Gill, Rusya - Ukrayna savaşının gündemini değiştirecek itirafı yaptı.

MİLLİYETÇİLERİN LİDERİ PUTİN'DEN RÜŞVET ALDIĞINI İTİRAF ETTİ

Reform UK partisinin eski lideri Nathan Gill, Avrupa Parlamentosu’ndaki görevi sırasında Rusya yanlısı açıklamalar yapmak için Putin’e yakın çevrelerden para aldığını itiraf etti.

BBC’nin aktardığına göre, 52 yaşındaki Gill, Aralık 2018 ile Temmuz 2019 arasında sekiz ayrı rüşvet suçlamasını kabul etti.

Gill’e ödemelerin, Rusya’ya yakınlığıyla bilinen eski Ukrayna milletvekili Oleg Voloshyn tarafından yapıldığı belirlendi. Anlaşmaya göre Gill, Avrupa Parlamentosu’nda Rus yanlısı açıklamalarda bulunacak ve Moskova yanlısı politikacılarla etkinlikler düzenleyecekti.

WHATSAPP GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKARDI

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan WhatsApp mesajlarına göre, Gill anlaşmayı kabul etti ve karşılığında ödeme aldı.

Rüşvet olaylarından biri, Gill’in Aralık 2018’de Rusya lideri Vladimir Putin’in yakın müttefiki olan Viktor Medvedçuk ile bağlantılı televizyon kanallarını savunmasıydı. Gill, Avrupa Parlamentosu’ndaki diğer üyelerin de bu kanallarda konuşmalarını ayarladı.

Medvedçuk, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının başında Kiev’de yakalanmış, daha sonra yapılan esir takasında Moskova’ya gönderilmişti. Aynı zamanda Putin’in kızı için vaftiz babası olduğu biliniyor.

TERÖRLE MÜCADELE SORUŞTURMASINDA YAKALANDI

Gill’in Rusya bağlantısı, 2021’de Manchester Havalimanı’nda terörle mücadele yasaları kapsamında yapılan aramada gündeme geldi. Londra Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma, Gill’in Rus yanlısı propaganda karşılığında aldığı ödemeleri yakalattı.

Savcı Mark Heywood, “Suçun kabul edilmesi, Gill’in faaliyetlerini açıkça yansıtıyor” dedi.

Gill, Kasım ayında yapılacak duruşmada önemli bir hapis cezasına çarptırılacak. Şu anda kefaletle serbest bırakılan Gill’in savunması da “kaçınılmaz cezayı kabul ettiğini” açıkladı.