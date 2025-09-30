Mahmut Arıkan 'Tuzak' diyerek açıkladı! Türkiye'yi böyle uyardı

Yayınlanma:
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Trump’ın açıkladığı 21 maddelik Gazze planını “tuzak” olarak nitelendirerek, “Türkiye Gazze’nin tuzağa çekilmesine asla izin vermemelidir” açıklamasında bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı 21 maddelik Gazze planına sert tepki gösterdi. Arıkan, İsrail’in Gazze’de kaybettiğini ilan eden bu planın, bölge ve uluslararası toplumun dikkatle karşılaması gereken bir tuzak olduğunu söyledi. Arıkan, "Bu evrede Türkiye’ye büyük bir rol düşmektedir. Türkiye Gazze’nin tuzağa çekilmesine asla izin vermemelidir" açıklamasında bulundu.

"İSRAİL'İN GAZZE'DE KAYBETTİĞİNİN TÜM DÜNYAYA İLAN EDİLMESİDİR"

Arıkan'ın sosyal medya platformu X'te yaptığı yazılı açıklamada, "İzzet Gazze'nin, Hezimet Siyonist İsrail’in "ABD Başkanı Trump'ın açıklamış olduğu 21 maddelik Gazze planı, katil Netanyahu'nun ve terörist İsrail'in Gazze'de kaybettiğinin tüm dünyaya ilan edilmesidir. Gazze'deki çok boyutlu soykırım, katliam, ambargo ve ablukaya rağmen kaybeden İsrail, şimdi masada kazanmanın yollarını arıyor. Yani; İsrail, en büyük destekçisi Trump'tan son bir adım daha bekliyor.

"TÜRKİYE GAZZE’NİN TUZAĞA ÇEKİLMESİNE ASLA İZİN VERMEMELİ"

Başta bölge ülkeleri ve Müslüman liderler olmak üzere, tüm dünya; Trump'ın yeni planına karşı dikkatli olmalı, Gazze’nin istiklalini her türlü çıkarın, anlaşmanın, menfaatin üstünde görmelidir. Bu plan ve Trump’ın açıklamaları, Gazze’de yeni bir evrenin başlatılmak istendiğine işaret etmektedir. Bu evrede Türkiye’ye büyük bir rol düşmektedir. Türkiye Gazze’nin tuzağa çekilmesine asla izin vermemelidir. Şu iyi bilinmelidir ki; bizler Gazze’nin, iyi niyetli olduğuna dair dayatmalar içeren anlaşmaların arasına gizlenmiş işgalci planların esareti altına girmesine asla izin vermeyeceğiz. Yaşasın mazlumların onurlu direnişi, Yaşasın Gazze, Yaşasın nehirden denize özgür Filistin!" ifadeleri yer aldı.

