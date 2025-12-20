Kenan Tekdağ Ela Rumeysa Cebeci sessizliğini bozdu

Kenan Tekdağ Ela Rumeysa Cebeci sessizliğini bozdu
Yayınlanma:
Kenan Tekdağ, "Bir gizli tanığın şerefsiz, alçakça iftiralarıyla namusuma yönelik bir komplo tezgahlandığını öğrenmiş bulunuyorum. Bu ahlaksız iftiraya karşı bir açıklama yapma durumunda kalmış olmak dahi utanç vericidir" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci ile Can Holding davasında tutuklu bulunan Kenan Tekdağ hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.

Basına yansıyan bilgilere göre Tekdağ’ın, bazı üst düzey özel görüşmelere Cebeci ile beraber gittiği ileri sürüldü.

Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, bir medya yöneticisinin bir kadın spikerle üst düzey görüşmeler yaptığını isim vermeden öne sürmüştü.

MHP’lilerin de olduğu fotoğrafa Susurluk benzetmesi yapılmıştı! MHP’den sert göndermeMHP’lilerin de olduğu fotoğrafa Susurluk benzetmesi yapılmıştı! MHP’den sert gönderme

İDDİALARA ÇOK AĞIR YANIT VERDİ

İddiaların ardından Kenan Tekdağ, Gazeteci Barış Terkoğlu’na bir mektup göndererek suçlamaları kesin bir dille reddetti. Mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Bir gizli tanığın şerefsiz, alçakça iftiralarıyla namusuma yönelik bir komplo tezgahlandığını öğrenmiş bulunuyorum.

Adı geçen spikeri sadece işe alım sürecinde yanında Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık varken, 15 dakika gördüm. Onun dışında ne binada ne dışında hiçbir görüşmem, doğrudan ya da dolaylı mesajlaşmam, telefon görüşmemiz yoktur, olmamıştır.

Bu ahlaksız iftiraya karşı bir açıklama yapma durumunda kalmış olmak dahi utanç vericidir. İnsanların şerefiyle, namusuyla bu şekilde uğraşmaktan utanmayan vicdansızlara karşı Allah'ın adaletine ve adil insanların adil şehadetine sığınıyorum"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Siyaset
Gün geliyor krallar da kaybediyor
Gün geliyor krallar da kaybediyor
DEM Partili Bakırhan'dan MHP'ye 'rapor' eleştirisi: Bahçeli'nin cesur çıkışı ile bağdaşmıyor
DEM Partili Bakırhan'dan MHP'ye 'rapor' eleştirisi: Bahçeli'nin cesur çıkışı ile bağdaşmıyor