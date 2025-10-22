İbrahim Kahveci iktidarın umurunda olmayan o gerçeği açıkladı! Türkiye'nin geleceği buna bağlı

Türkiye ve dünyanın geleceğini belirleyecek olan su krizi yaşanırken, AKP iktidarı su havzaları yakınlarına inşaat yapmaya devam ediyor. “Murat Kurum nerede su havzası var, inşaat yapıyor” diyen İbrahim Kahveci, Trakya’daki su sorunu nedeniyle ayçiçek yağında ithalata bağlı olduğumuzu belirtti. AKP’nin “Uzun vadeli toplum refahı umurunda değil, bir bina dikeyim, rantımı alayım” anlayışında olduğun