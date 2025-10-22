İbrahim Kahveci iktidarın umurunda olmayan o gerçeği açıkladı! Türkiye'nin geleceği buna bağlı
Türkiye ve dünyanın geleceğini belirleyecek olan su krizi yaşanırken, AKP iktidarı su havzaları yakınlarına inşaat yapmaya devam ediyor. “Murat Kurum nerede su havzası var, inşaat yapıyor” diyen İbrahim Kahveci, Trakya’daki su sorunu nedeniyle ayçiçek yağında ithalata bağlı olduğumuzu belirtti. AKP’nin “Uzun vadeli toplum refahı umurunda değil, bir bina dikeyim, rantımı alayım” anlayışında olduğun
Gazeteci İbrahim Kahveci, Halk TV’de Ebru Baki'nin moderatörlüğünü yaptığı Para Siyaset programında, Türkiye’nin tarımsal üretim politikalarını ve şehir planlamasını eleştirdi.
Kahveci, ayçiçek yağı örneğiyle ithalata bağımlılığı vurguladı:
- “Ayçiçek yağında ithalata bağlıyız. Bizim verimliliğimiz yüksek değil. Bir de Trakya’yı komple inşaata açtığımız için.”
"MURAT KURUM HABİRE..."
Su kaynaklarının hızla tükendiğini belirten Kahveci, iktidarın İstanbul’daki şehirleşme politikalarını şu sözlerle hedef aldı:
- “Mesela su, şu anda su çok değerli, değil mi? Şu anda Toki İstanbul’un son havzalarına Murat Kurum habire inşaat yapmakla meşgul. Murat Kurum şu anda İstanbul’da nerede su havzası var, oraya inşaat yapmakla meşgul. Sazlıdere. Üçüncü bölge, işte. Üçüncü bölge. Kanal İstanbul çevresi.”
"İKTİDARIN UMRUNDA DEĞİL"
Kahveci, mevcut iktidarın uzun vadeli toplum refahını değil, kısa vadeli rantı önceliklendirdiğini savundu:
- “Şimdi iktidarın yönetim anlayışı kısa vadeli, nakte dayalı. Uzun vadeli toplum refahı, zeytin yağıymış, ayçiçek yağıymış umrumda değil
- Ben buraya bir binayı dikeyim, betonunu yapayım, rantımı alayım.”
Su kaynaklarının tehlikede olduğunu vurgulayan Kahveci, iklim krizine rağmen inşaatların sürdüğünü belirtti.
İbrahim Kahveci, Bursa’da da benzer bir kentleşme politikası yürütüldüğünü söyledi:
- “Bursa’nın geldi, Bursa’yı geçen sene belediye başkanı seçilen adam mı o binaları dikti? Yeşil Bursa oldu Gri Bursa.
- Dümdüz altı su olan yerlere gökdelenler yaptırdı. Dikti, dikti, dikti. Binalardan geçilmedi.
- Şimdi yeşil Bursa şu anda su sorunu yaşıyor."