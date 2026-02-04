Erdoğan Sisi'ye Togg hediye etti

Erdoğan Sisi'ye Togg hediye etti
Yayınlanma:
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi'ye Togg hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi ile başkent Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda bir araya geldi.

İki lider arasında yapılan görüşmenin ardından açıklama yapan Erdoğan, "Mısır ile iş birliğinin bölgemizin istikrarına yaptığı katkıya hep birlikte şahit oluyoruz. Bunu yatırım ve ticarette verimli şekilde kullanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN SİSİ'YE TOGG HEDİYESİ

Çeşitli konularda varılan anlaşmaların sonrasında Erdoğan, Mısır Lideri es-Sisi'ye Togg marka elektrikli araç hediye etti.

sisi.jpg

Direksiyon başına geçen Sisi'nin yanına oturan Erdoğan, gazetecilere poz verdi.

Erdoğan'dan ABD-İran açıklaması: Tüm bölge için risk!Erdoğan'dan ABD-İran açıklaması: Tüm bölge için risk!

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ KARDEŞLİĞE VURGU YAPTI

Öte yandan Erdoğan Sisi ile beraber düzenlediği basın toplantısında iki ülke arasındaki kardeşliğe vurgu yaptı.

Şahsına ve heyetine gösterdikleri sıcak misafirperverlik için Sisi ile kendilerini büyük bir muhabbetle karşılayan Mısırlılara teşekkür eden Erdoğan, "Bin yıllık ortak mazimizle yoğrulan kardeşlik bağlarımızdan sadece halklarımızın refahı için değil, Filistin ile bölgemizin istikrarına katkı için de faydalanmak istiyoruz. Sayın Sisi'yle belirlediğimiz bu ortak vizyon sayesinde ilişkilerimizin her alanda daha ileri taşındığını memnuniyetle müşahede ediyoruz" diye konuştu.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise "Türkiye ve Mısır arasında ekonomik ilişkiler pratik köklü temellere dayanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak:AA

İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz ?
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz ?
Asgari ücrete ara zam iddiası: İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
Asgari ücrete ara zam iddiası
Eczacıbaşı duyurdu: Dev fabrikayı kapatıyor
Eczacıbaşı duyurdu
Dev fabrika kapanıyor
N'Golo Kante evli mi? Köydeki düğünü en yakın arkadaşı açıkladı
N'Golo Kante evli mi?
En yakın arkadaşından Köy düğünü itirafı
Patates kabuklarından yapılmış bir poşet gezegeni kurtarabilir mi? Japonlar yaptı bile!
İzmir’in barajlarında sürpriz yükseliş! Gördes Barajı hayat buldu
Gördes Barajı'nda sürpriz gelişme
İzmir’de mucize gibi olay
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı
Yeni yağış dalgası geliyor
TFF'den beklenen Skriniar kararı geldi
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker tutarları açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
Siyaset
SOL Parti binasına düzenlenen saldırı protesto edildi
SOL Parti binasına düzenlenen saldırı protesto edildi
'6 Şubat depreminin bütün sonuçları araştırılsın' önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
'6 Şubat depreminin bütün sonuçları araştırılsın' önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi