Erdoğan Sisi'ye Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi ile başkent Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda bir araya geldi.

İki lider arasında yapılan görüşmenin ardından açıklama yapan Erdoğan, "Mısır ile iş birliğinin bölgemizin istikrarına yaptığı katkıya hep birlikte şahit oluyoruz. Bunu yatırım ve ticarette verimli şekilde kullanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN SİSİ'YE TOGG HEDİYESİ

Çeşitli konularda varılan anlaşmaların sonrasında Erdoğan, Mısır Lideri es-Sisi'ye Togg marka elektrikli araç hediye etti.

Direksiyon başına geçen Sisi'nin yanına oturan Erdoğan, gazetecilere poz verdi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ KARDEŞLİĞE VURGU YAPTI

Öte yandan Erdoğan Sisi ile beraber düzenlediği basın toplantısında iki ülke arasındaki kardeşliğe vurgu yaptı.

Şahsına ve heyetine gösterdikleri sıcak misafirperverlik için Sisi ile kendilerini büyük bir muhabbetle karşılayan Mısırlılara teşekkür eden Erdoğan, "Bin yıllık ortak mazimizle yoğrulan kardeşlik bağlarımızdan sadece halklarımızın refahı için değil, Filistin ile bölgemizin istikrarına katkı için de faydalanmak istiyoruz. Sayın Sisi'yle belirlediğimiz bu ortak vizyon sayesinde ilişkilerimizin her alanda daha ileri taşındığını memnuniyetle müşahede ediyoruz" diye konuştu.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise "Türkiye ve Mısır arasında ekonomik ilişkiler pratik köklü temellere dayanmaktadır" ifadelerini kullandı.