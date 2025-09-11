Deniz Yücel Çelik'e Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in CHP'ye yönelik sözlerine yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımıyorum, saygı da duymuyorum" ifadelerini hatırlatan Yücel, "Bu millet, oynadığınız bütün oyunların, kurduğunuz bütün kumpasların, attığınız bütün iftiraların farkında!" dedi.

ÖMER ÇELİK'İN SÖZLERİNE CHP'DEN SERT YANIT

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada CHP'ye yönelik ifadelerde bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı hakkında mahkemenin verdiği kararın hiçbir yerinde olmadıklarını belirten Çelik, "Suç duyurusunda bulunanların hepsi CHP'li, suçlananların hepsi CHP'liler. Biz bunun hiçbir tarafında yokuz" dedi.

Çelik'in bu ifadelerine CHP Sözcüsü Deniz Yücel sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi hakkındaki ifadelerini hatırlatan Yücel şu ifadeleri kullandı:

"İşinize geldiğinde "Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımıyorum, saygı da duymuyorum" deyin, Siz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı tutuklatmak için eski bir siyasiyi İstanbul’a “özel yetkilendirilmiş bir başsavcı” olarak atayın.

Siz, bir değil, iki değil tam 9 mahkemenin vermediği tedbir ve kayyum kararını çıkartmak için Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre yetkisi dahi olmayan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesini baskı altına alın.

Sizin Adalet Bakanınız, yetkisiz mahkemenin aldığı hukuki dayanaktan yoksun tedbir ve kayyum kararı çıktıktan sonra “Bu kararın mutlak butlan davasını etkilemesi gerekir” diye beyanat versin, Siz talimatlarınızla, havuz medyasında sabah akşam partimize iftira attırın, Sonra da "Biz hiçbir şeyden haberdar değiliz. Biz bunların hiçbir tarafında yokuz. Bu iddialar bizi hiç ilgilendirmiyor" deyin...

Bu millet, oynadığınız bütün oyunların, kurduğunuz bütün kumpasların, attığınız bütün iftiraların farkında! Siz kulaklarınızı tıkasanız da, meydanları dolduran binlerce insan size gereken yanıtı veriyor: "Hükümet istifa!" Bizim söyleyecek sözümüz çok… Ama şimdilik tek bir şey söyleyelim. Cesaretiniz varsa getirin sandığı!"