CTP Lideri Usar İncirli CHP Lideri Özel'i ziyaret etti

KKTC'den gelen ve CHP'nin kardeş partisi olarak bilinen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lideri Usar İncirli, CHP Lideri Özel'i ziyaret etti. Her iki lider de açıklamalarda bulundu.