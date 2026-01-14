CTP Lideri Usar İncirli CHP Lideri Özel'i ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CHP Genel Merkezi’nde ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider, sosyal demokrat değerler temelinde dayanışma mesajı verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'den gelen CTP heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek şöyle konuştu:
- “Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeş partimiz CTP'nin, Sayın Genel Başkanı Sıla Usar İncirli Hanım'ı ve kıymetli heyetini ağırladık. Malum Kıbrıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CTP'nin o günkü genel başkanı ve adayı Sayın Tufan Erhürman çok yüksek bir oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçildi. Ve kendisinin Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra partideki görevi tamamlandı ve CTP kendi seçimlerini yaptı ve hepimize de örnek olması gerektiği bir şekilde bir kadın Genel Başkan'la tarihlerinde ilk kez yollarına devam ediyorlar.”
AYNI GÜN GENEL BAŞKAN SEÇİLMİŞLER! ÖZEL AÇIKLADI
CHP Lideri Özel, Aralık ayında CTP'yi ziyaret ettiğini hatırlatarak şunları söyledi:
- “Ben 26 Aralık tarihindeki Kıbrıs ziyaretim sırasında Sıla Hanım'ı ve yeni seçilen yönetimi tebrik etmek üzere, genel merkezlerine gitmiştim. Orada birlikte olmuştuk. Bugün de kendileri Ankara ziyaretleri kapsamında bir iade-i ziyaret için genel merkezimizi onurlandırdılar. Ben ayrıca iki kardeş partinin kurultayları aynı gün yapılmıştı. Biz aynı gün genel başkan seçildik ve birbirimizi tebrik etmiştik. Bu hoş tesadüften birlikte iki parti de kendi ülkelerinde yollarına devam ediyorlar ve dayanışma içindeyiz.”
Özel, CHP ile CTP’nin benzer perspektiflerden siyaset ürettiğini vurguladı:
- “Zaten siyasete aynı perspektiften bakan, Kıbrıs sorununa aynı perspektiften bakan, dünyada insanların siyasetten beklentilerine aynı bakış açısıyla çözüm üreten, aynı niyetle siyasete girmiş insanlar olarak dayanışmamızı sürdürüyoruz. Her ikimiz de son girdiğimiz seçimlerden büyük bir başarıyla çıktık. Bundan sonra da önümüzde bir yıl içinde Kıbrıs'ta hem yerel hem genel seçimler var. Biz de her an yapılması olası bir erken seçimde Türkiye'nin iktidar umuduyuz. Bu anlamda her iki parti kol kola dayanışma içinde ülkelerinde iktidar için yürüyorlar. Bu ziyareti bu açıdan da çok anlamlı buluyorum. Bir kez daha kendilerini hem kutluyor, hem de hoş geldiniz diyorum.”
CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de açıklamasında dayanışma ve sosyal demokrat değerlerin altını çizdi:
- “Partisi'ni ziyaret etmekten büyük bir mutluluk, büyük bir memnuniyet ve onur duyuyoruz. Ben de Sayın Özgür Özel'i Genel Başkan, yeniden Genel Başkan seçilmesinden ötürü, yürekten kutluyorum ve yeni yönetimlerine de sonsuz başarılar diliyorum. Birçok vesileyle sıklıkla bir araya gelmekten de büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ve CTP, Cumhuriyetçi Türk Partisi, Sosyalist Enternasyonal üyesi iki kardeş parti. Ve aslında çok ortak değerleri var.”
İncirli, iki partinin temel ilkelerinde büyük benzerlik olduğunu ifade etti:
- “Ortak bir düşünsel hattımız var. Bu da sosyal demokrasi ve demokratik sol değerler. Bizi birbirimize bağlayan ortak değer ve ilkelerdir ve bu eksende kendi ülkelerimizde çalışmalarımızı ve mücadelemizi sürdürüyoruz. Hukukun üstünlüğü, adalet, barış, bunlar bizim için çok önemli temel ilkeler ve temel değerlerdir. Kendi ülkelerimizde de bunun mücadelesini ve çalışmalarını sürdürüyoruz. Sosyalist Enternasyonal üyesi aktif iki parti olarak da bu eksende çalışıyoruz.”
"DÜNYADA YÜKSELEN BİR OTORİTERLEŞME VAR"
İncirli, küresel düzeyde yaşanan otoriterleşme eğilimine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:
- “Tabii bütün dünyada yükselen bir otoriterleşme var. Aşırı sağın yükselmesi var. Hiç arzu etmediğimiz şekilde. Uluslararası terörizmde bir artış var. Ve kimlik üzerinden de bir kutuplaşmaya doğru dünyada bir dönüşüm var. Bütün bunlar, bizi çok rahatsız eden ve önüne durmamız gereken konular. O yüzden sosyal demokrasiye, sosyal adalete, hukukun üstünlüğüne, demokratik değerlere daha fazla sahip çıkmamız gereken ve birlikte çalışmamız gereken bir dönemde olduğumuz inancındayız.”
CTP lideri, Türkiye ile ilişkiler konusundaki hassasiyetlerini şöyle ifade etti:
- “Biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak Türkiye ile olan ilişkilerimize çok büyük bir önem veriyoruz ve bu ilişkilerin doğru zeminde, güçlü ve karşılıklı saygıya dayalı bir şekilde ilerlemesi üzerinde de bu doğrultuda çalışıyoruz. Çünkü gerçekten Türkiye ile olan ilişkilerimiz bizim için yaşamsal öneme sahiptir. Ve bu ilişkilerimizin de güçlü olması ve karşılıklı saygıya dayalı olması CTP'nin, üzerinde çok hassasiyetle durduğu bir konudur.”
Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendiren İncirli şu uyarılarda bulundu:
- “Doğu Akdeniz'de de hızla değişen bir jeopolitik yapı var ve bu da bizi tedirgin ediyor. Bölgesel barış ve istikrarın anahtarının aslında Kıbrıs'taki çözüm olduğunu da bir kez daha bize gösteriyor. Enerjide, güvenlikte, işbirliğinde ortaya çıkan gerginlikler aslında sürdürülemez bir durumu da bizlere gösteriyor. O yüzden Kıbrıs'taki mevcut statükonun sürdürülemez olduğunu sadece bu jeopolitik değişimlerin ve bu değişimin içinde barındırdığı risk ve tehditlerin varlığı bu statükonun sürdürülemez olduğunu bir kez daha bizlere ortaya koyuyor.”
İncirli, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın seçimi ve CTP'nin çözüm iradesini şu sözlerle değerlendirdi:
- “Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin bir önceki genel başkanı Sayın Tufan Erhürman, hatırlayacaksınız, Sayın Genel Başkanım'ın da söylediği gibi Ekim ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilmiş ve görevine başlamıştır. Bizler de CTP olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Tufan Erhürman'ın ortaya koyduğu siyasi pozisyonu, Kıbrıs sorununun çözüm sürecindeki siyasi pozisyonu ve ortaya koyduğu çabaları destekliyoruz. Aslında Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesi birden çok defa teyit edilmiştir. Kıbrıs Türk halkı çözüm istiyor. Bu iradeleri de ortadadır.”
İncirli, KKTC’deki seçim süreciyle ilgili şunları söyledi:
- “2026 yılında seçim olacaktır. Bu halkın istediği bir şeydir. Halk erken genel seçimi arzu ediyor. Çünkü şu andaki hükümete bir güven sorunu yaşıyor Kıbrıs Türk halkı. Ve Cumhuriyetçi Türk Partisi de 2026 yılı içerisinde iktidara gelme sorumluluğunu taşımaya hazır bir durumdadır ve biz bunu tam bir uzlaşı kültürü içerisinde, diyaloğa açık bir şekilde ve sosyal adaleti yeniden inşa edecek şekilde üstlenmeye hazırız.”
İncirli, CHP-CTP ilişkilerinin geleceğine dair şu mesajla sözlerini tamamladı:
- “Eşitlik, kardeşlik, karşılıklı birbirimize saygı ve kurumsal işbirliği temelinde de hem Türkiye ilişkilerinin hem de siyasal partiler arasındaki ilişkilerin sürmesi için azami bir çaba ortaya koyacağız. Ve CHP ve CTP'nin demokratik sol ilkeler eksenindeki bütün çalışmalarında birlikte olmakta çok büyük bir mutluluk duyacağız. Ben tekrardan Sayın Genel Başkanı'na ve heyetine bu misafirperverlikleri için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”