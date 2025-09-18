CHP'nin kurultay sloganı belli oldu: "Darbeye ve Kayyıma Hayır"

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül günü aldığı ara kararla 2023 yılında yapılan İstanbul İl Kongresi'nde il başkanı seçilen Özgür Çelik ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılmış, yerine eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin'in de yer aldığı bir geçici kurul görevlendirilmişti. Aynı kararla il kongresinde kurultay delegesi olarak seçilen 196 kişi de kurultay delegeliği görevinden tedbiren uzaklaştırılmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından kurultay delegeleri, olağanüstü kurultay için çağrıda bulunmuştu.

662 DELEGENİN İMZASIYLA BAŞVURU YAPILDI

662 kurultay delegesinin noter üzerinden verdikleri imzalarla Çankaya 4'üncü İlçe Seçim Kurulu'na yapılan başvuruyla partinin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nın 21 Eylül Pazar günü Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde saat 10.00'da yapılması kararlaştırıldı.

Bin 127 kayıtlı delegenin oy kullanabileceği olağanüstü kurultay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak. Kurultayda, önce kurultay başkanlık kurulu seçimi yapılacak. Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşmasının ardından genel başkan, PM üyeleri ve YDK üyeleri hakkında güven oylaması yapılacak. Bunun ardından genel başkan, PM üyeleri ve YDK üyeleri için ayrı ayı seçim yapılacak.

LİSTELERDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

CHP'nin "19 Mart Darbesi" olarak nitelendirdiği, partinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile belediye başkanları ve belediye bürokratlarının tutuklu olduğu ve İstanbul il başkanlığına geçici yönetim atandığı bir dönemde yapılan kurultayın sloganı, "Darbeye ve Kayyıma Hayır" olarak belirlendi. Genel Başkan'ın konuşacağı kürsünün arkasındaki ekranlarda ve kurultay için hazırlanan yaka kartlarında bu sloganın görünür olunmasına karar verildi.

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla İstanbul'un 196 kurultay delegesi olağanüstü kurultayda oy kullanamayacak. Genel Başkan Özgür Özel bir gazeteye verdiği röportajda, olağanüstü kurultayın aynı zamanda mevcut yönetime bir güven oyu niteliği olmasından hareketle delege listelerinde olmalarına karşın doğal delegelerin de oy kullanmayacağını açıklamıştı.

SEÇİMLER BLOK LİSTEYLE YAPILABİLİR

Özel'in mevcut PM ve YDK listesinde çok ciddi bir değişiklik yapmayacağı ifade ediliyor. Tüm kurultaylarda ve seçimlerde çarşaf liste usulünü benimseyen Özel'in delegenin de onay vermesi durumunda bu kez seçimlerin blok listeyle yapılmasına yeşil ışık yaktığı ifade ediliyor. Sadece beş ay önce olağanüstü kurultay yapılmış olması ve bir buçuk ay içinde olağan kurultay yapılacak olması nedeniyle yönetim kademeleri için seçimlerin kurultay delegelerinin de onay vermesi durumunda blok listeyle yapılabileceği ifade ediliyor.

Bin 127 kurultay delegesinden PM üyesi Baki Aydöner, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'ye yönelik operasyonlar kapsamında tutuklandıkları için oy kullanamayacak.

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kendisine yakın bazı milletvekillerinin kurultaya katılmayacağı belirtildi. Parti içi muhalefet olarak nitelendirilen isimlerin ise Özel'in listesine karşı bir liste çıkarmayacağı öğrenildi.

OLAĞAN KURULTAY TAKVİMİ DEVAM EDİYOR

Diğer yandan CHP’nin olağan kurultay takvimi de sürüyor. İl kongrelerinin davanın ertelendiği tarih olan 24 Ekim’den önce sona ermesini planladıklarını belirten kurmaylar, 39’uncu Olağan Kurultay’ın kasım ayının birinci ya da ikinci hafta sonu yapılmasını öngördüklerini belirtiyor.