CHP tarihinde bir ilk! Yurt dışında miting yapacak

Yayınlanma:
CHP, Belçika’nın başkenti Brüksel’de miting yapacak. CHP’nin ilk yurt dışı mitingi olacak Brüksel mitingi, 12 Ekim Pazar günü yapılacak. CHP genel Başkanı Özgür Özel'in Brüksel’de Türk seçmenle bir araya geleceği belirtildi.

CHP Yurt Dışı Örgütlenme Koordinatörlüğünün Belçika’nın başkenti Brüksel’de miting yapacak. CHP’nin ilk yurt dışı mitingi olacağı belirtilen Brüksel mitingi, 12 Ekim Pazar günü yapılacak. CHP genel Başkanı Özgür Özel'in de Brüksel’de Türk seçmenle bir araya geleceği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde, her hafta sonu bir ilde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temalı mitingleri yurt dışına taşınıyor. Yurt dışı mitinglerinin ilki 12 Ekim Pazar günü Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılacak.

CHP, geçtiğimiz hafta, Yurt İçi ve Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na bağlı olarak çalışacak olan Yurt Dışı Örgütlenme Kurulu’nu kurmuştu. Altı milletvekilinden oluşan kuruldaki üç milletvekili Almanya’dan sorumluyken diğer üç milletvekili ise Avrupa’daki diğer ülkeler üzerinde çalışacak.

CHP TARİHİNDE İLK DEFA YURT DIŞINDA MİTİNG YAPILACAK

CHP’nin Brüksel mitingi için Genel Merkez yönetimi tarafından altyapı çalışmaları ve hazırlıkların tamamlandığı bildirildi. Yurt Dışı Örgütlenme Kurulu’ndan ilgili milletvekilleri, miting öncesinde Bürksel’e giderek Belçika Birlik Başkanı Derya Bulduk ve ekibiyle çalışma yapacak. Kurul üyeleri, il mitingleri öncesinde olduğu gibi bir planlama dahilinde alandaki hazırlıkları takip edecek, Brüksel’deki Türk mahallelerini ziyaret ederek seçmenlerle bir araya gelecek. Edinilen bilgiye göre miting yeri belirlendi ve gerekli izinler alındı.

TARİH BELLİ OLDU

CHP, 12 Ekim Pazar günü ilk defa yurt dışında bir açık alan toplantısı düzenleyecek. Ayrıca CHP’nin yurt dışı mitingleri Brüksel ile sınırlı kalmayacak, mitinglerin devamı gelecek. Brüksel’in ardından Almanya için planlamaların yapıldığı ifade edildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

