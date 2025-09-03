CHP İstanbul'a 'kayyum' dünya gündeminde: CHP'nin yükselişine müdahale!

CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tartışmalı bir kararı ile birlikte görevden alındı. Yönetime Gürsel Tekin'in de aralarında yer aldığı bazı isimler kayyum olarak atandı.

CHP İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin mahkeme kararı, uluslararası basında da geniş yankı buldu. Uluslararası medya kuruluşları gelişmeleri, CHP'ye yönelik artan baskılar bağlamında değerlendirdi. Haberlerde CHP’nin yükselen etkisinin iktidar tarafından siyasi müdahalelerle kısıtlandığı iddiaları öne çıkarıldı, kararın ekonomideki olumsuz yansımalarına da yer verildi.

ABD ve Avrupa merkezli medya kuruluşları, CHP İstanbul il yönetiminin mahkeme kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırılmasını, "yalnızca parti içi bir gelişme olarak değil, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi baskı ortamının bir parçası"’ yorumlarıyla ele aldı.

AP: CHP’Yİ ZAYIFLATMAYA YÖNELİK ŞİDDETLENEN BİR KAMPANYANIN PARÇASI

ABD merkezli Associated Press (AP), İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararına ilişkin haberinde, mahkeme kararını "CHP’nin yükselen gücünü zayıflatmaya yönelik bir hamle" olarak gören yorumlara yer verdi. AP, kararın ardından Türkiye’nin ana borsa endeksi BIST100’ün, yüzde 5’ten fazla düştüğünü ve günü yüzde 3,57 kayıpla 10.877 puandan kapattığını aktardı.

AP ayrıca kararın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mart ayında tutuklanmasıyla başlayan muhalefete yönelik baskı dalgasının bir parçası olarak değerlendirildiğini yazdı. Haberde, İmamoğlu’nun cezaevine girmesinin ardından Türkiye’de son on yılın en büyük protestolarının yaşandığı hatırlatıldı.

Mahkeme kararının yalnızca İstanbul örgütünü değil, 15 Eylül’de CHP’nin 2023 genel kongresine ilişkin Ankara’daki davayı da etkileme potansiyeli bulunduğu yorumu yapılan haberde AP, CHP’li milletvekili Ali Mahir Başarır’ın sosyal medyada yaptığı, “Bu karar demokrasimize açık bir darbedir. İrademizi yargı yoluyla gasp etmeye kalkışanlara karşı hukuki ve siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz” açıklamasına yer verdi.

REUTERS: ERDOĞAN’IN RAKİPLERİNE YENİ BİR YARGI DARBESİ

İngiltere merkezli Reuters, “muhalefete yeni bir yargısal darbe” olarak nitelendirdiği kararın Türkiye piyasalarında büyük dalgalanmaya yol açtığını belirtti. Reuters, kararın ardından Türk lirası cinsinden hisse senetleri ve tahvillerde sert düşüş yaşandığını da vurguladı. Haberde, "Mahkeme kararının ardından Türk borsası (.XU100) yüzde 5’in üzerinde değer kaybettikten sonra toparlanarak günü yüzde 3,57 düşüşle kapattı. Bankacılık endeksi (.XBANK) ise günü yüzde 4,76 kayıpla tamamladı. Türkiye’nin uluslararası tahvilleri de değer kaybederken, özellikle uzun vadeli tahvillerde düşüşler daha sert oldu. 2045 vadeli gösterge tahvil, 1 cent’ten fazla gerileyerek, dolar başına 86,953 centten işlem gördü. Bu düşüş, diğer büyük piyasalardaki uzun vadeli tahvillerdeki satış dalgasının da yansıması oldu’’ denildi.

Reuters, haberinde siyasi risk danışmanı Wolfango Piccoli, “Kara gün anlamına gelen bu adım, Özel’in CHP liderliğine yönelik devam eden hukuki mücadeleler konusunda ciddi endişeleri artırarak, daha önce CHP’li isimlere açılan davaları hatırlatıyor. Bu adımlar Erdoğan’ın ana muhalefet partisini işlevsiz hale getirme ve muhalefeti zayıflatma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor” değerlendirmesinde bulundu.

BLOOMBERG: CHP’NİN ERDOĞAN’A KARŞI SİYASİ MÜCADELESİNİ SEKTEYE UĞRATABİLECEK BİR GELİŞME

ABD merkezli Bloomberg, "Mahkeme kararını, CHP’nin Erdoğan’a karşı siyasi mücadelesiniı sekteye uğratabilecek bir gelişme” olarak yorumladı. Bloomberg’in haberinde de kararın ardından piyasaların sert şekilde sarsıldığı, BIST-100 endeksinin günü yüzde 3,6 düşüşle kapattığı ve tahvil faizlerinin yükseldiği aktarıldı. Haberde, yaşanan düşüşler mart ayında İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından görülen piyasa çöküşüne benzetildi ve bunun CHP üzerindeki baskıların ekonomik yansımalarını gösterdiği vurgulandı.

XİNHUA: MAHKEME, CHP İSTANBUL İL KONGRESİNİ İPTAL ETTİ; İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Çin’in resmi haber ajansı Xinhua, mahkeme kararınının “ihtiyati tedbir” kararı olduğunu aktardı. Ajans, Çelik’in kararı, “Bu karar iktidara yürüyüşümüzü engelleme girişimidir” sözleriyle eleştirdiğini de ifade etti.