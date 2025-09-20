CHP heyeti olağanüstü kurultay öncesi Atatürk’ün huzuruna çıktı

CHP heyeti olağanüstü kurultay öncesi Atatürk’ün huzuruna çıktı
Yayınlanma:
CHP heyeti, yarın yapılacak 22’nci Olağanüstü Kurultay öncesinde Anıtkabir’i ziyaret ederek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıktı.

CHP heyeti, Parti Sözcüsü Deniz Yücel başkanlığında yarın düzenlenecek 22’nci Olağanüstü Kurultay öncesi Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret etti.

Tören, Aslanlı Yol’dan yürüyüşle başladı. Deniz Yücel, kırmızı ve beyaz karanfillerden hazırlanan ay yıldızlı çelengi Atatürk’ün mozolesine bıraktı. Ardından hatıra fotoğrafı çekildi. Heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.

Burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Deniz Yücel şu ifadeleri yazdı:

"Aziz Atatürk... Sayın Genel Başkanım, CHP 22'nci Olağanüstü Kurultay'ımızı gerçekleştirmeden önce her kademeden yöneticilerimizle birlikte huzurunuzdayız. İki büyük eserinizden birisi olan CHP'nin ilkeleri ışığında dün olduğu gibi bugünde milli iradenin, adaletin ve özgürlüğün yılmaz savunucusu olmaya devam ediyoruz. Memleketin içinde bulunduğu zorlu koşullar, yaşanan milli irade gaspı ve hukuk dışı uygulamalar karşısında rehber edindiğimiz Cumhuriyetin kuruluş değerlerinden bir milim dahi sapmadan; açtığınız yolda, gösterdiğiniz hedefe ilk günkü azim ve kararlılıkla yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Ve huzurunuzda halkımızın hak ettiği gibi adaletin tüm mekanizmalarının işletildiği, barış içinde özgür bir Türkiye'ye kavuşturacağımızın sözünü veriyoruz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, size ve silah arkadaşlarınıza ve kurucu kadrolarımıza minnetlerimizi sunuyoruz. Tüm şehitlerimizi ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş tüm yurttaşlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şadolsun.": Anıtkabir

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

