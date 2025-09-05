Barış Yarkadaş'a 15 gün süre verildi

Barış Yarkadaş'a 15 gün süre verildi
Yayınlanma:
CHP'nin İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum atanmasını savunan açıklamalarda bulunan eski CHP Vekili Barış Yarkadaş ihraç talebi ile YDK'ye sevk edilmişti. Yarkadaş'ın savuma yapması için 15 gün süre verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), partinin eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ı partiden ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etti. MYK’nın 2 Eylül 2025 tarihli toplantısında alınan kararda, Yarkadaş’ın “üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunduğu” belirtildi.

Yarkadaş'ın savunmasını yapması için 15 gün süre verildi.

Barış Yarkadaş’ın savunmasını yazılı veya sözlü olarak yapma hakkı bulunuyor. Yazılı savunma süresi 15 gün olarak belirlenirken, sözlü savunma için 26 Eylül 2025 günü saat 13.00’te yapılacak toplantıya katılması gerekiyor. Aksi takdirde, savunma hakkından feragat etmiş sayılacak.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri Deniz Çakır imzasıyla Barış Yarkadaş’a gönderilen tebligatta şu ifadeler yer aldı:

"Merkez Yönetim Kurulu'nun 2 Eylül 2025 tarihli toplantısında alınan kararla, parti disiplinini zedeleyen eylemleriniz nedeniyle; Tüzüğümüzün 63/5, 64 ve 68/1-b maddeleri uyarınca 'tedbirli' olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiniz.

Dosyanız incelenmiş ve 26.09.2025 tarihli Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı gündemine alınmıştır. 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası, Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü ve Disiplin Yönetmeliği'ne göre yazılı ve sözlü savunma yapma hakkına sahipsiniz. Yazılı savunma için süre; işbu yazının tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür. Yazılı savunma yapmak istemeniz halinde bu süre içerisinde yazılı savunmanızın Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteryasına sunulması gerekmektedir. Şayet sözlü savunma yapmak isterseniz 26.09.2025 günü saat 13.00 de yapılacak toplantıda hazır bulunabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen süreler içinde savunma yapmamanız durumunda veya üyelik adresinize çıkarılan tebligatı kabul etmemeniz halinde; savunma hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınızın bilinmesini rica ederim."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

