Ankara Büyükşehir'e Konser Soruşturması'nda ilk duruşma!

Yayınlanma:
Ankara Büyükşehir'e yönelik konser soruşturmasının ilk davası bugün görülecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi, üst düzey temsilci göndermeme kararı aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 32 konser organizasyonu için yaptığı hizmet alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan soruşturma ile ilgili dava açıldı. İlk duruşma da bugün Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi duruşmaya üst düzey bir temsille katılmayacak, süreç takip edilecek,

Soruşturma dosyasında; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, MASAK, Sayıştay ve bilirkişi raporları yer aldı.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski ABB bürokratları ve şirket yöneticilerinin de bulunduğu 14 kişi “görevi kötüye kullanma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla gözaltına alındı. Şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 9 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

İddianamede, ABB eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, Haluk Erdemir, Hüseyin Zehir, Celal Akbaş ile şirket yetkilileri Onur Evren, Selahattin Çelikkaya, Kaan Alp ve Sıla Evren hakkında “zincirleme şekilde nitelikli zimmet” suçundan ayrı ayrı 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Alp Aykut Çıngır, Kurtuluş Bakır, Arda Akman, Eren Demir, Levent Erdoğan ve Üstün Alpay hakkında da “nitelikli zimmet” suçlamasıyla 18’er yıla kadar hapis isteniyor.

HABER GÜNCELLENECEK...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

