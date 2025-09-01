Adliyeler açıldı MHP mesajını doğrudan doğruya verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye en yakın isimler arasında yer alan partisinin kritik isimlerden Feti Yıldız, dikkat çeken bir adli yıl mesajı yayımladı.

Adli tatilin bitmesi vesilesi ile X hesabından mesaj yayımlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, tutuksuz yargılamanın önemini altını çok vurgulu bir biçimde çizdi.

"Bütün yargılama önlemleri gibi, tutuklama da geçici niteliktedir. Tutuklama bir ceza değil, maddi gerçeğe ulaşılmasını, ceza davasının yürütülmesini ya da ileride verilmesi olası cezanın infazını sağlayan geçici bir araçtır. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını sınırlandıran çok ağır bir koruma tedbiri olması nedeniyle, tutuklamanın sıkı şartlar altında, geçici çok dikkatli ve özen gösterilerek uygulanması ve başvurulması gerekir" diyen Yıldız, yeni adli yılda adaletin nasıl işlemesi gerektiğine dair temennilerini de tek tek sıraladı.

Yıldız'ın paylaşımı şöyle:

"Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız Yargı hizmetlerini ,

Adli ve İdari Yargıda ilk derece mahkemelerimizde,

Bölge Adliye ve Bölge

İdare Mahkemelerimizde, Yargıtay ve Danıştay’da görev yapan hukuk bilgisine.vicdanına,ahlakına,aklına,

emanet edildiğimiz hakim ve Cumhuriyet Savcıları yerine getirilmektedir.

2025-2026 Adli Yılı’nın Milletimize ,Ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum.

Yargılamalarda:

Suçsuzluk karinesi’nin esas alındığı, şüpheden sanığın faydalandığı,

kimsenin kendini suçlamaya zorlanmadığı,

bağımsız ve tarafsız mahkemelerde

doğal hakimlerin görev aldığı,

duruşmaların sözlü,aleni ve hakkaniyete uygun yapıldığı,

davaların makul sürede sonuçlandığı,

delillerin vasıtasız olduğu,

insan haklarına saygı duyan,

koruyucu adaleti kuran,

yargı denetimine bağlı

Hukuk devletinin güçlendirilmesi,

İnsan onurunun korunması,

ifade özgürlüğünün korunup geliştirilmesi,

Yargı hizmetlerine eşit ve kolay erişim,

demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları gibi kavramların eşitlik temelinde var olması ,

adil yargılanma hakkının eksiksiz biçimde korunması ,

kırılgan gruplara karşı onarıcı,telafi edici adaletin güçlendirilmesi,

makul sürede yargılanma hakkının güvencelerinin artırılması,

hakların kullanılmasında uluslararası alanda kabul gören ilke ve kuralların gözetilmesi,

öngörülebilir ve çözüm merkezli adaletin hakim kılınması,

yaptırım ve infaz dengesinin sağlanması ,

seçenek yaptırımların kesintisiz uygulanması devletin görevidir. Bütün yargılama önlemleri gibi, tutuklama da geçici niteliktedir.

Tutuklama bir ceza değil, maddi gerçeğe ulaşılmasını, ceza davasının yürütülmesini ya da ileride verilmesi olası cezanın infazını sağlayan geçici bir araçtır.

Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını sınırlandıran çok ağır bir koruma tedbiri olması nedeniyle, tutuklamanın sıkı şartlar altında, geçici çok dikkatli ve özen gösterilerek uygulanması ve başvurulması gerekir."