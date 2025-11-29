Yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Murat Aksu'nun oturduğu televizyon dizisinin çekimleri başladı.

Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven'in senaryosunu kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosu da ortaya çıktı.

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN AFRA SARAÇOĞLU'YLA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Dizinin oyuncu kadrosunda Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu ile Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz Tülay Bursa ve Tarık Papuççuoğlu gibi başarılı isimler yer alıyor.

İmirzalıoğlu ve Saraçoğlu'nun projedeki ilk görüntüsü ortaya çıktı.