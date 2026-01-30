Son dakika | Fenomen Mika Raun gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Mika Raun Can isimli sosyal medya ünlüsü gözaltına alındı.

Mika Raun Can’a ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma’ suçlaması yöneltildi.

Cinsiyet değiştirerek kadın olan Mika Raun Can, son dönemde ‘hamile’ olduğunu iddia ettiği videolar paylaşıyordu.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülmekte olan 2025/280882 sayılı soruşturması kapsamında; TCK-216 Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve TCK-191 Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak; suçundan tespiti yapılan Mika Raun CAN isimli şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik 30.01.2026 tarihinde yapılan çalışmalarda 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır"

HAMİLE OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Ünlü sosyal medya fenomeni Raun; sosyal medyada daha önce yaptığı paylaşımda karın ağrısı ve kanama şikayetleriyle hastaneye başvurduğunu ve yapılan kontroller sonucu 3 aylık hamile olduğunu söylemişti.

Raun'un bu açıklaması, sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.