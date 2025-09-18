Birce Akalay'dan Mabel Matiz'e erişim engeli tepkisi: Biz de gençken neler neler dinledik!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in "Perperişan" adlı şarkısı hakkında "kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık" gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebinde bulunmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sunulan dilekçede, şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği ifade edilmişti.

Bakanlığın talebinin ardından Matiz'in şarkısı, "kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık" gerekçesiyle erişime engellendi.

CHP'li Nazlıaka'dan Mabel Matiz'e erişim engeli tepkisi

Erişim engelinin ardından ünlü oyuncu Birce Akalay sosyal medya hesabından tepki gösterdi:

"Ahlak öğretilmiş bir bilgiyse, düşünüyorum da ahlakı şarkılarda değil önce toplumun en küçük biriminde çekirdeğinde ailelerde aramak icap etmez mi?

Biz de gençken neler neler dinledik. Ama ahlakımız bozulmadı kimseye zarar vermedik, tecavüz etmedik, kul hakkına girmedik.

İnsanoğlu önce kendi nefsine vermeli kavgasını. Gerisi kimilerine göre zaten sanat sepet."