32'inci Adana Altın Koza Film Festivali ödül töreni ile başladı

Adana’da bu yıl 32’ncisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, görkemli bir açılış töreniyle başladı. Merkez Park Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen törende, Orhan Kemal Emek Ödülleri, yönetmen ve yapımcı Biket İlhan, yönetmen Yaşar Seriner ve oyuncu Mahmut Cevher’e takdim edildi.

Sunuculuğunu Jülide Ateş’in üstlendiği açılışta festivale katılan filmler, kategorilerine göre izleyiciyle paylaşıldı. Açılış konuşmasını yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, bu yıl içinde kaybedilen Türk sinemasının değerli isimlerini anarken, sinemanın savaşların ve adaletsizliklerin karşısında durduğunu vurguladı. Geçer, festivalin ana teması olarak Gazze’de yaşanan insanlık dramı ve ülkeyi etkileyen orman yangınları ile zeytin ağaçlarını belirlediklerini söyleyerek, “Sinema, bu gerçekliği görünür kılarak insanlık vicdanının dili oluyor” dedi.

Konuşmanın ardından Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerini buldu. Biket İlhan’a ödülünü Başkan Vekili Geçer verirken, Mahmut Cevher’in ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın eşi Nuray Karalar takdim etti. Rahatsızlığı nedeniyle törene katılamayan Yaşar Seriner’in ödülü ise Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar ve Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü’nün elinden verildi.

Ödül töreninin ardından sahneye çıkan ünlü şarkıcı Ceylan Ertem, izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.