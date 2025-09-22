32'inci Adana Altın Koza Film Festivali ödül töreni ile başladı

32'inci Adana Altın Koza Film Festivali ödül töreni ile başladı
Yayınlanma:
Adana'da bul yıl 32'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin açılış töreninde Orhan Kemal Emek Ödülleri yönetmen ve yapımcı Biket İlhan, yönetmen Yaşar Seriner ve oyuncu Mahmut Cevher'e verildi.

Adana’da bu yıl 32’ncisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, görkemli bir açılış töreniyle başladı. Merkez Park Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen törende, Orhan Kemal Emek Ödülleri, yönetmen ve yapımcı Biket İlhan, yönetmen Yaşar Seriner ve oyuncu Mahmut Cevher’e takdim edildi.

32nci-uluslararasi-adana-altin-koza-fil-927058-275382.jpg

Sunuculuğunu Jülide Ateş’in üstlendiği açılışta festivale katılan filmler, kategorilerine göre izleyiciyle paylaşıldı. Açılış konuşmasını yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, bu yıl içinde kaybedilen Türk sinemasının değerli isimlerini anarken, sinemanın savaşların ve adaletsizliklerin karşısında durduğunu vurguladı. Geçer, festivalin ana teması olarak Gazze’de yaşanan insanlık dramı ve ülkeyi etkileyen orman yangınları ile zeytin ağaçlarını belirlediklerini söyleyerek, “Sinema, bu gerçekliği görünür kılarak insanlık vicdanının dili oluyor” dedi.

32nci-uluslararasi-adana-altin-koza-fil-927055-275382.jpg

Konuşmanın ardından Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerini buldu. Biket İlhan’a ödülünü Başkan Vekili Geçer verirken, Mahmut Cevher’in ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın eşi Nuray Karalar takdim etti. Rahatsızlığı nedeniyle törene katılamayan Yaşar Seriner’in ödülü ise Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar ve Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü’nün elinden verildi.

Ödül töreninin ardından sahneye çıkan ünlü şarkıcı Ceylan Ertem, izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul'un 24 ilçesi dikkat: 8 saatlik elektrik kesintileri geliyor
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Kültür Sanat
Maltepe'de dolu dolu bir fotoğraf sergisi: Son gün 2 Ekim
Maltepe'de dolu dolu bir fotoğraf sergisi: Son gün 2 Ekim
Sadri Alışık ödülleri sahiplerini buldu: Mukadderat iki ödül birden kazandı
Sadri Alışık ödülleri sahiplerini buldu: Mukadderat iki ödül birden kazandı