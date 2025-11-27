Zehirlenme faciasında masum çıkan kokoreççi isyan etti

İstanbul’da tatil yaparken hayatını kaybeden Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, Adli Tıp Kurumu raporu ölüm nedenini "böcek ilacı zehirlenmesi" olarak belirledi. Rapora göre olayın gıda kaynaklı olmadığı anlaşılınca, tutuklu bulunan midye satıcısı, lokumcu ve kokoreççi tahliye edildi.

Tahliye edilen midyeci ve kokoreççi Ercan Erdoğan, Ortaköy'de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Öncelikle Böcek ailesine Allahtan Rahmet diliyorum. Ben 40 yıldır satış yapıyorum. 23 senedir Ortaköy’de esnafım. Burada midyeden zehirlenen hiç olmamıştı. Tahlillerimiz temiz çıktı. Bizi de serbest bıraktılar. Zaten dükkanımız açık mutfaktır, hijyeniktir. Ortaköy’de esnaf olarak büyük sıkıntılar yaşandı. Yüzde 80 işimiz düştü. Ben çok mağdur oldum. Çalışanlarım 15 gün evine ekmek götüremediler. Zararımız çoktur. Bu konuda ailem çok tehdit aldı. Herkes aradı ailemi çocuklarımı tehdit etti. Çok mağdur oldum. 15 gün içinde 40 senem boşa gitti. Onun için herkesten özür dilemelerini istiyorum. Ortaköy turistik bir yer. Şuan bütün esnaf kan ağlıyor. Onun için özür bekliyoruz. Ailem bu 15 günde çok zor durumda kaldı. Ailemin aldığı tehditler nedeniyle de mağduruz. Bugün dükkanımız açıldı. Temizlik yapıldıktan sonra 2-3 gün içinde açmayı düşünüyoruz"

Ercan Erdoğan’ın avukatı Beyzanur Uzun, soruşturma sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Soruşturma devam ederken müvekkilim lehine hiçbir somut delil yokken kendisi itibar suikastine maruz kalmış, ailesi yine şahsi telefonları sosyal mecralarda paylaşılmış, ailesi aranmış ve tehdit edilmiştir. Biz bu konuyla alakalı hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız. Dün de görmüş olduğunuz üzere ailenin vefat nedeninin ‘böcek zehirlenmesi’ olduğu ortaya çıktı ve müvekkilim gece geç saatlerde tahliye edilmiştir. Mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Müvekkilimin ailesinin telefon numarasını hukuka aykırı şekilde paylaşanlar, tehdit edenler hakkında suç duyurusunda bulunmuş durumdayız"

"BURADA CİDDİ BİR ALGI YARATILDI"

Beşiktaş Esnaflar Derneği Başkanı Mehmet Mehdi Dalmaz da konuyla ilgili şunları söyledi:

"Ercan Bey’in tahliyesi sonrası burada çok mutlu bir anı paylaşıyoruz. İlçemizde gıda ile ilgili bir zehirlenmenin olmamış olması hepimizi rahatlatmıştır. Zarar boyutunda ise esnafımız yüzde 70-80 zararlarla karşı karşıya. Burası turistik bir bölge. Burada ciddi bir algı yaratıldı ve bu algıdan en çok zarar gören Beşiktaş esnafı olmuştur. Gıda zehirlenmesinin olamadığı ortaya çıktı. Tüm halkımızı Ortaköy’e bekliyoruz"

LOKUMCU DA KONUŞTU

Lokumcu esnafı Fatih Tektaş da serbest bırakılmasının ardından şunları söyledi:

"Ben de aile ve aile yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Suçsuz yere içeri alındık. Psikolojimiz bozuldu. Aile düzenim bozuldu. Ailemi memlekete gönderdim. Halk olarak da çok üzüldük. Bir aile yok oldu. Çok şükür bu olay bizden değil. Çünkü bunun vicdan azabı kaldırılamaz. İş olarak da çok çöktük. Gıda olarak insanlar bir şey alamıyor. Bir şey yiyemiyorlar. Benim lokum dükkanında o gün 400 kişiye yakın yiyen oldu. Zehirlenme olsa bir kişide olmaz. Tazminat davası açılacaktır"

Beşiktaş Belediyesi tarafından mühürlenen kokoreç dükkânı, tahliye sonrası yeniden açıldı. Temizlik çalışmalarının ardından dükkânın 2-3 gün içinde yeniden faaliyete geçeceği bildirildi.