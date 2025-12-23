'Zayıflama hapı'na onay çıktı!

İlaç devi Novo Nordisk'e göre ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) zayıflama ilacı Wegovy'nin hap versiyonuna onay verdi. Bu gelişme ile birlikte Wegovy, FDA tarafından onaylanan ilk oral zayıflama ilacı olma özelliğini kazanarak kilo verme tedavilerinde yeni bir dönemin kapısını araladı. BBC'de yer alan habere göre, daha önce iğne formuyla piyasada bulunan ilaç, artık günde bir kez kullanılan bir hap olarak hastaların erişimine sunulacak.

İĞNE KADAR ETKİLİ BİR SEÇENEK

Danimarka merkezli üretici şirket, günde bir kez alınan bu hapın, haftalık enjeksiyon gerektiren iğne versiyonuna göre çok daha konforlu bir alternatif sunduğunu açıkladı. Yapılan açıklamalarda, hap formunun iğne versiyonuyla aynı oranda kilo kaybı sağladığı vurgulandı. Şirket, Ozempic gibi başlangıçta Tip 2 diyabet için onay alan ancak zayıflatıcı etkisiyle bilinen diğer ilaçların aksine, Wegovy'nin doğrudan zayıflama tedavisi olarak bu onayı aldığını belirtti.

DENEY SONUÇLARI VE KİLO KAYBI ORANLARI

Yeni ilacın etkinliğini ölçmek amacıyla yaklaşık 1300 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen klinik deneylerde çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. Elde edilen verilere göre, hapı kullanan hastalar ortalama yüzde 16,6 oranında kilo kaybetti. Deneye katılanların üçte birinde ise vücut ağırlığının yüzde 20’si ya da daha fazlası oranında zayıflama görüldüğü bildirildi. Novo Nordisk Yönetim Kurulu Başkanı Mike Doustdar, hastaların artık orijinal iğne kadar etkili ve günlük rutinlerine kolayca dahil edebilecekleri bir tedaviye sahip olduklarını ifade etti.

Soğuk algınlığına ilaç gibi gelen 5 çorba

2026 BAŞINDA PİYASALARDA OLACAK

Wegovy’nin hap versiyonunun Amerika Birleşik Devletleri’nde Ocak 2026’nın ilk günlerinden itibaren eczanelerde satışa sunulması bekleniyor.