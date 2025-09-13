Yusuf Tekin mülakat tartışmalarına yanıt verdi: Haksızlık yapıldığını düşünen dava açsın

Öğretmen atamalarındaki mülakat tartışmaları devam ederken mülakat mağduru öğretmenler seslerini yaptıkları eylemlerle duyurmaya çalışıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programında öğretmen atamalarındaki mülakat tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tekin, son dönemde kamuoyunda ve sosyal medyada ciddi şekilde tartışılan mülakat sistemine yönelik eleştirilere tepki göstererek "Haksızlık yapıldığını düşünen dava açsın. Bizim görevimiz, çocuklara en iyi eğitimi verecek öğretmenleri seçmek. Bu süreçte şeffaflığa önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sınav esnasında sesli ve görüntülü kayıt alındığını söylüyoruz. Kamera kaydı var. Bu kadar güvenlik tedbirini aldık. 'Bana haksızlık yapıldı.' diyen bir adayımız direkt suç duyurusunda bulunsun, itiraz etsin.” sözlerini sarf eden Tekin, “Kamera kayıtlarını izleyelim. Adaletsizlikle karşı karşıya kaldığını düşünen arkadaşımız varsa, onun hakkının en birinci savunucusu olacağımı taahhüt ediyorum" dedi.

ZORUNLU EĞİTİM SÜRESİNİ İŞARET ETTİ!

Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitime ilişkin ise "Artık çocuklar bilgiye çok daha hızlı erişebiliyor, bu nedenle eğitim süresini gözden geçirmeliyiz" dedi.

