Yolu kapanan köyde 76 yaşındaki hasta için seferberlik

Yayınlanma:
Kars'ta yolu kar nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan 76 yaşındaki hasta, sağlık ekiplerinin yoğun çabasıyla hastaneye ulaştırılarak kurtarıldı.

Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Ağır kış koşulları altındaki Kars'ın Kağızman ilçesinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, ekiplerin uzun uğraşları sonucunda hastaneye ulaştırıldı.

KAR VE TİPİYE RAĞMEN KÖYE ULAŞILDI

KAR VE TİPİYE RAĞMEN KÖYE ULAŞILDI

76 yaşındaki hasta sağlık ekiplerinin uzun ve yoğun uğraşları sonucunda kurtarıldı. Yağlıca köyünde rahatsızlanan Nurettin Erol'u (76), yolun kardan kapalı olması nedeniyle yakınları hastaneye götürmekte güçlük çekti. Yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kar ve tipiye rağmen köye ulaşarak Erol'a ilk müdahaleyi evde yaptı. Erol, daha sonra sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Özel İdaresi ekipleri ambulansa yol boyu eşlik etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

