Yenidoğan çetesi sanıkları hakim karşısında: ATK raporu tıbbi delillere dayanmıyor

Yayınlanma:
Yenidoğan çetesi sanıklarının yargılandığı davada mahkeme duruşmayı erteledi. Fırat Sarı'nın avukatı Aydın Mantar Adli Tıp Kurumu raporlarını tıbbi rapor olarak değerlendirmediklerini belirtti.

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 16'sı tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın duruşması yarına ertelendi.

YENİDOĞAN ÇETESİ SANIKLARI HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Yenidoğan Çetesi davasının duruşması bugün Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada bazı sanıklardan bazılarının ve avukatlarının beyanları alındı.

Dinlenen avukatların bazıları Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporu inceleyemedikleri için bir sonraki duruşmada savunma yapacaklarını ifade etti.

Tutuksuz sanıklardan Mehtap Sayar'ın avukatı Caner Erol, Adli Tıp Kurumundan gelen raporun iddianameyle aynı olduğunu belirterek, bunun tıbbi olarak veriye dayanması gerektiğini savundu.

Tutuklu sanıkların hangi suçtan yargılandıklarını anlaması için mütalaa verilmesi gerektiğini aktaran Erol, "Kim, neden tutuklu olduğunu bilsin, böylece savunmalarını rahat rahat yapsın istiyoruz. Bir, iki cümleyle verilen mütalaa sonrası savunmalar yapılıyor. Yalnızca iddianamenin bir benzeri olan Adli Tıp Kurumunun raporuna istinaden tutukluluk halinin devamına karar verilecek." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık Renginar Molla'nın avukatı Mekail Önkol, müvekkilinin Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) dolandırması için birileriyle görüşmüş olması gerektiğini iddia etti.

Molla'nın doktorun verdiği talimatları yerine getirmekten başka görevi olmadığını savunan Önkol, müvekkili ile bu kurum arasında kurulan irtibatı anlamadığını, bu nedenle suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

"ADLİ TIP RAPORLARI TIBBİ DELİLE DAYANMIYOR"

Organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen, tutuklu sanık Fırat Sarı'nın avukatı Aydın Mantar da Adli Tıp Kurumu raporlarını tıbbi rapor olarak değerlendirmediklerini belirtti.

Mantar, bu raporun kendileri için yok hükmünde olduğunu iddia ederek, "Mahkemenin açıklayacağı ara kararın da bu şekilde olmasını ümit ediyoruz." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı yarın saat 10.00'a erteledi.

Kaynak:AA

