Yeni doğurduğu bebeğini çöpe atmıştı: 18 yıl sonra yakalanan anne ünlü iş kadınıymış

Yayınlanma:
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeni doğmuş bebeğini öldürerek çöp konteynerine attığı 18 yıl sonra tespit edilip tutuklanan E.N.Ö.’'nün (41), inşaat sektörü için proje ve mali yönetim danışmanlığı veren bir şirketin sahibi olduğu öğrenildi. E.N.Ö., emniyetteki sorgusunda; lavaboda düşük yaptığı bebeğini nefes almadığı için kutuya koyup çöp kutusuna attığını öne sürdü.

İzmit ilçesine bağlı Yahyakaptan Mahallesi'nde 27 Mayıs 2007'de çöpte yeni doğmuş kız bebek ölü bulundu. Bebeğin cenazesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü'ne ait Kimsesizler Mezarlığı’nda defnedildi.

3 günlük bebeğini çöpe attı! Savunmasında bakın ne dedi3 günlük bebeğini çöpe attı! Savunmasında bakın ne dedi

Otopsi raporunda bebeğin, boynuna 3 kez dolanan kordon bağı nedeniyle boğularak yaşamını yitirdiği belirlenirken, soruşturma kapsamında olay, faili meçhul olarak kaldı.

DOSYA 8 AY ÖNCE YENİDEN AÇILDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 ay önce dosyayı yeniden açtı. Kapatılan dosyada olan tüm şüpheliler yeniden sorgulanırken, olay tarihinde toplanan deliller tekrar incelemeye alındı. 8 ay süren soruşturmada, 18 yıl önce bebeğin çöp konteynerinin içinde bulunduğu kutudaki parmak izi ile E.N.Ö.'nün parmak izi eşleşti.

ÖNCE PARMAK İZİ SONRA DNA EŞLEŞTİ: ANNE TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında, bebekle DNA'sı da eşleşen E.N.Ö.'nün, bebeğin annesi olduğu tespit edildi. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yakalanan E.N.Ö., gözaltına alındı. E.N.Ö., dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

İnşaat sektörü için proje ve mali yönetim danışmanlığı veren bir şirketin sahibi olan E.N.Ö.'nün farklı sivil toplum kuruluşları, dernek ile odalarda da aktif görev aldığı da öğrenildi. E.N.Ö., emniyetteki sorgusunda; olayın gerçekleştiği tarihte yalnız yaşadığını, fazla alkol tükettiğini, birden çok erkek arkadaşıyla evlilik dışı ilişki yaşadığını, alkolün etkisiyle hangi ilişkisinden hamile kaldığını bilmediğini ve hamile olduğunu da kimseye söylemediğini belirtti.

LAVABODA DÜŞÜK YAPTIĞI BEBEĞİ ÇÖPE ATTIĞINI SÖYLEDİ

İfadesinin devamında olay gününü de anlatan E.N.Ö.; kanaması nedeniyle lavaboya gittiğini, lavaboda düşük yaptığını, kucağına aldığı bebeğin nefes almadığını öne sürdü. Korktuğunu dile getiren E.N.Ö., kutuya koyduğu bebeğini çöpe attığını ve yıllardır olayın yüküyle yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Türkiye
Yıllardır faili meçhul olan 3 cinayet aydınlatıldı
Yıllardır faili meçhul olan 3 cinayet aydınlatıldı
Karayolunda tır alev alev yandı! Polisin müdahalesi kamerada
Karayolunda tır alev alev yandı! Polisin müdahalesi kamerada
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi burası oldu
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi burası oldu