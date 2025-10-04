Yavru köpeği kuyruğundan tutup yere fırlattı: Köpeğin acı çığlıkları yürekleri dağladı

Yayınlanma:
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde E.B.'nin kuyruğundan tuttuğu yavru köpeği yere fırlattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sokak hayvanlarına uygulanan şiddette her gün bir yenisi ekleniyor. Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde vicdanları sızlatan olayda, E.B. isimli saldırgan, yavru bir köpeği kuyruğundan tutarak yere fırlattı.

Köpeğe şiddet uygulayan kişi hakkında kararKöpeğe şiddet uygulayan kişi hakkında karar

Olay, dün Kandıra ilçesine bağlı Pınarlı köyünde meydana geldi. E.B. isimli bir şahıs, bahçesine girdiğini iddia ettiği bir yavru köpeği kuyruğundan tutup yere fırlattı.

VİCDANLARI SIZLATAN OLAY KAMERADA

O anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeğin yere fırlatıldıktan sonra acı çığlıkları ve çevredeki vatandaşların E.B.'ye gösterdiği tepki yer aldı.

TEPKİ GÖSTERENLERE KÜFRETTİ

Ayrıca, E.B.'nin kendisine tepki gösteren vatandaşlara da küfür ederek karşılık verdiği duyuldu.

SERBEST BIRAKILDI

Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken olay tepki çekti. E.B., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu sonrası mahkemeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

