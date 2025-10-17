Yalova'daki rüşvet operasyonunda 9 şüpheli adliyede

Yalova'daki rüşvet operasyonunda 9 şüpheli adliyede
Yayınlanma:
Yalova’da İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde “rüşvet” ve “yolsuzluk” iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında kurum müdürü S.S.Ç.’nin de bulunduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yalova’da İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “rüşvet”, “irtikap”, “resmi belgede sahtecilik” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince operasyon düzenlendi.

PARA TRAFİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Operasyonda İl Göç İdaresi Müdürü S.S.Ç., kurum personeli E.K. ve M.A., tercümanlar A.N. ile Y.G., iş takipçisi Q.G., emlakçı S.S.Y. ile esnaf A.B.J.B. ve G.D. gözaltına alındı.

Yalova'daki rüşvet operasyonunda gözaltı sayısı 9'a yükseldiYalova'daki rüşvet operasyonunda gözaltı sayısı 9'a yükseldi

Şüphelilerin, yabancı uyrukluların uluslararası koruma başvurularını kasıtlı olarak geciktirdikleri, bu süreçte bazı kişilere ulaşarak işlemleri hızlandırmak karşılığında para talep ettikleri öne sürüldü. Soruşturma kapsamında, kurum çalışanlarıyla işlem yaptıran kişiler arasında para trafiği olduğuna dair banka hareketlerine ulaşıldığı öğrenildi.

yalova-rusvet.png

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI

Yalova Valiliği, yürütülen adli ve idari soruşturma kapsamında İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelinin “soruşturmanın selameti açısından” görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

9 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin savcılık ifadeleri alınmaya başlandı.

Ayrıca Yalova İl Göç Müdürlüğü’nden Diyarbakır’a tayin edilen memur M.B.’nin de dosya kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifadesinin Diyarbakır’da talimatla alındığı ve serbest bırakıldığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

