Vize almak isterken 7 yıllık 'alzheimer' hastası olduğunu öğrendi

Olaylar zinciri, Ankara'da ikamet eden Selvi Kurt'un yurt dışında yaşayan oğlunu ziyaret etme kararı almasıyla başladı. Vize işlemleri ve Türkiye'deki işlerini takip etmesi için diğer oğluna vekaletname vermek üzere notere giden Kurt, hayatının şokunu yaşadı. Noter, sistemde yaptığı kontrolde Kurt'un 'Alzheimer' hastası olarak göründüğünü ve bu nedenle rapor olmadan vekalet veremeyeceğini söyledi.

Durum karşısında büyük bir şaşkınlık ve üzüntü yaşayan aile, hemen E-nabız sistemini kontrol etti. Sistemde, 2018 yılında Gaziantep'teki özel bir hastanede 'Alzheimer' teşhisi konulduğunu, adına bu hastalığa uygun reçeteler yazıldığını ve ilaçların satıldığı bilgisine ulaştılar.

ÜNİVERSİTE HASTANESİ "SAĞLIKLI" DEDİ HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Ailesiyle birlikte derhal Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran Selvi Kurt, bir dizi kontrolden geçti. Yapılan tetkikler sonucunda Kurt'un böyle bir hastalığının bulunmadığı belgelendi. Kurt, hastalığı bulunmadığına ilişkin hekim kanaat raporu, tıbben işlem yapma ehliyetinin olduğu ve akli melekesinin yerinde olduğuna ilişkin hekim kanaat raporlarını aldı. Bu raporlarla birlikte avukatı aracılığıyla özel hastane yönetimi ve teşhisi koyan doktorlar R.Y. ile M.A.E. hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"GERÇEK DIŞI VE AĞIR HASTALIK VERİLERİ GİRİLMİŞTİR

Kurt'un avukatı Kübra Bal, savcılığa sunduğu dilekçede, tüm sorumlular hakkında soruşturma başlatılarak kamu davası açılmasını ve cezaların 'üst sınırdan' uygulanmasını talep etti. Dilekçede, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden alınan rapora da yer verilerek, "Alınan görüşe göre; kişinin daha önce akıl sağlığı yerinde değilken 7 yıl sonra akıl sağlığının yerine gelmesi olası değildir. Gerçek dışı ve ağır hastalık verileri girilmesi Selvi Hanım'ı derinden üzmüş ve kendisinin sağlıklı olduğunu ispatlama çabası içine girmiştir" denildi



Selvi Kurt, Sağlık Bakanlığı'na yaptığı şikayette ise kendisine düzenlenen raporun bilgisi dışında E-Nabız sistemine işlendiğini, reçete yazılarak yalnızca özel izinle temin edilebilen ilaçların kimliği belirsiz kişiler tarafından satın alındığını öne sürdü. Kurt ayrıca, hastanenin kamera kayıtlarının incelenmesini, sorumlu kişilerin ifadelerinin alınmasını ve E-nabız kayıtlarının resmi kanallar üzerinden temin edilmesini talep etti.

"BANA BU HASTALIĞI GÖRMEK ÇOK AĞIR GELDİ"

Yaşadıklarını anlatan Selvi Kurt, 2018 yılında söz konusu hastaneye sadece kulak rahatsızlığı için gittiğini belirterek isyan etti:

"Oğullarım yurt dışında yaşıyor. Vekaletleri benim üzerimde. Bütün mal varlığıyla ben ilgileniyorum. Ben depremzedeyim aynı zamanda, oğullarımın yanına yurt dışına çıkacaktım. Buradaki oğluma vekaletname vermeye notere gittiğimizde, noter, 'Teyze Alzheimer hastalığı varmış sende, rapor gerek, ben veremem' dedi. Biz şok olduk o an, çok üzüldük. Gazi Hastanesi'ne gittik. Doktor muayene etti, raporumuzu aldık. Bütün doktorları gezdik; hiçbir tanesi, 'Hastasın' demedi. Şeker, kolesterol; herhangi bir hastalık yok bende. Çok ağır geldi bana bu hastalığı görmek. Avukatlara başvurduk sonra, 2018 yılında bana böyle bir hastalık teşhisi konulmuş. Bende asla öyle bir şey yok. Bana o raporu veren hastaneden şikayetçiyim. Ben Alzheimer olsam 7 senedir ölmem gerekirdi. 2018 yılında gitmiştim o hastaneye; kulağım için sadece bir cihaz önermişlerdi. Hastanede bana 'Hiçbir şeyin yok' demişlerdi."

"ANNEM BÜYÜK BİR TRAVMA YAŞADI"

Selvi Kurt'un oğlu Mehmet Ali Kurt ise annesinin bu süreçte büyük bir travma yaşadığını vurguladı:

"Depremden sonra annem yurt dışında yaşayan ağabeylerimin yanına gitmek istediği için vize başvurusunda bulundu. Annem, '3-4 ay gelemem' diye emekli maaşı için ve gerekli işlemler için bana vekalet vermek istediğinde öğrendik durumu. Hangi hastaneye gittiğini biliyoruz ama biz oraya annemizi kulak ağrısı nedeniyle göndermiştik. Annemize sol kulağında yüzde 40 duyma bozukluğu olduğu söylenmişti sadece. Noter öyle söyleyince tekrar hastaneye başvurduk; MR'lar çekildi, 7-8 nörolog kontrol etti. Annem yıllardır Avrupa'ya tek gider ve yıllardır evinde tek yaşar ve öksürse bize söyler. Şoka girdik hepimiz. Bu ölümcül bir hastalık. Travma yaşadı annem. Aylardır, 'Anne sahtecilik var, hasta değilsin' diyoruz. Gazi Hastanesi'nde doktorlar 'sağlıklı' raporu verdi."

"DEVLETE KARŞI İŞLENMİŞ SUÇLAR SÖZ KONUSU"

Selvi Kurt'un avukatı Kübra Bal, olayın basit bir yanlış teşhisin ötesinde olduğunu ve bir sahtecilik şüphesi taşıdığını belirtti:

"Müvekkilimin E-nabız sistemine girdiğimiz zaman, müvekkilime ait olmayan, vücut tipi ve kemik yapısıyla uyumlu olmayan radyolojik görüntüler olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda hiçbir tetkik ve tahlil yapılmadan müvekkilim hakkında konulmuş bir Alzheimer ve demans tanısı olduğunu görüyoruz. Bunun zaten aksini kanıtlar nitelikte elimizde bir rapor var. Ancak bu konulan teşhise dair bir ilaç yazılmış ve bu ilaç birileri tarafından satın alınmış. Burada bir nemalandırma söz konusu, devletin zarara uğraması ve devlete karşı işlenmiş suçlar söz konusu. Hem resmi belgede hem özel belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, aynı zamanda müvekkilimin kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde kullanılması suçunun da mevcut olduğunu biz düşünmekteyiz. Tıp literatüründe bunun bir örneği yok. 74 yaşında Alzheimer hastası olan bir insanın 81 yaşında tamamen iyileşmiş olması mümkün değil."

Öte yandan, konuyla ilgili görüşü sorulan özel hastane yönetimi ise hukuki sürecin devam etmesi nedeniyle bir açıklama yapmayacaklarını bildirdi.