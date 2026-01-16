Uyuşturucu operasyonunda 23 gözaltı kararı

Uyuşturucu operasyonunda 23 gözaltı kararı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, çoğunluğu sokak satıcısı olduğu belirtilen 23 şüpheli hakkında İstanbul ve Muş’ta eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı talimatı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçuna yönelik gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul II Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne, büyük çoğunluğunun sokak satıcısı olduğu belirtilen 23 şüpheli hakkında arama, el koyma, yakalama ve gözaltına alma talimatı verildi.

İSTANBUL VE MUŞ'TA GÖZALTI KARARI

Savcılık talimatı doğrultusunda İstanbul’un Esenyurt (10), Büyükçekmece (1), Güngören (1), Avcılar (4) ve Fatih (9) ilçeleri ile Muş ilinde (1) olmak üzere toplam 26 ev adresinde; Avcılar (1), Beylikdüzü (1), Esenyurt (3) ve Fatih (2) ilçelerinde ise 7 iş yerinde arama yapılması kararı verildi. Toplamda 33 adreste eş zamanlı işlem uygulanması kararlaştırıldı.

