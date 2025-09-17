Uşak'ta bir anne oğlunu odasında ölü halde buldu

Uşak'ta bir apartmanda yaşayan anne E.Ü., oğlu Mustafa Yiğit Ü.'yü odasında ölü buldu.

OĞLUNU ODASINDA ÖLÜ BULDU

Merkez Karaağaç Mahallesi Birinci Değirmenci Sokak'taki bir apartmanda yaşayan anne E.Ü., oğlu Mustafa Yiğit Ü.'yü odasında hareketsiz halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekiplerin yaptığı incelemede 25 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

GENCİN BEDENİNDE DARP İZİNE RASTLANMADI

Vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan Mustafa Yiğit Ü'nün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.